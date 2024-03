Bagnaia vuole il terzo di fila 

Francesco Bagnaia a caccia del terzo titolo di fila perché «tre è meglio di due». Sulla strada del campione in carica proverà a mettersi di traverso Jorge Martin con l'obiettivo di arrivare alla Ducati ufficiale, anche se assicura «è un ottimo posto per lottare» per la corona. E poi Marc Marquez che professa modestia («Non mi sento pronto per lottare per podi e vittorie»), Fabio Quartararo conscio delle scarse possibilità di essere subito protagonista con la Yamaha e Marco Bezzecchi alle prese con l'apprendistato sulla Ducati 2023, diversa dalla 2022 soprattutto in frenata e nell'ingresso curva». Speranze e attese emerse durante la prima conferenza stampa del motomondiale 2024, al via nel fine settimana sul circuito di Losail.

«Mi sento in forma, abbiamo lavorato bene nei test. Il mio feeling sulla nuova moto è buono - esordice Bagnaia, campione in carica e pilota del team ufficiale - è molto competitiva». A pochi giorni dal via è arrivato il rinnovo fino al 2026 e questo «è importante per me e per la Ducati, ho la mente libera e mi posso concentrare sui risultati». Vincere tre titoli consecutivi nella massima cilindrata è impresa riuscita a pochi nell'era moderna: 5 Michael Doohan e Valentino Rossi, 4 Marc Marquez.

RIPRODUZIONE RISERVATA