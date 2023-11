Bagnaia vs Martin: brividi in Malesia 

Sepang. Le prove libere a Sepang sono iniziate nella notte e proseguite, per la MotoGp, alle 8. Il motomondiale sia avvia verso una caldissima volata per l’assegnazione del titolo piloti (tra i Costruttori la Ducati è irraggiungibile) con “Pecco” Bagnaia che difende un esiguo vantaggio (13 punti) in classifica sull’arrembante Jorge Martin. L’italiano sulla Ducati ufficiale e lo spagnolo si quella “clienti” del team Pramac sanno che i margini di errore sono ormai ridottissimi. Domani (ore 8 italiane) nella gara Sprint e domenica (alla stessa ora) nel Gp della Malesia, sono in palio punti pesantissimi, da assegnare con la presenza in pista di tanti outsider, non solo sulla Ducati (Bezzecchi, Zarco) ma anche sulle Ktm (Binder) o sulle Aprilia (Espargaro, Viñales), per tacer di Marc marquez e la sua Honda e della Yamaha (Quartararo). «È una delle mie piste preferite, adoro venire qui», dice il torinese. «Servirà un po’ di fortuna per il meteo, ma credo che saremo competitivi in tutte le condizioni. Sarà una bella battaglia, spero di partire più avanti rispetto a Buriram».

«La posta in palio è altissima, ma quando corri sei paradossalmente più rilassato e pensi alla gara», dice invece Martin (Ducati Pramac), rimasto in Asia dopo la gara in Thailandia. «Mi manca la vittoria dell'anno scorso, potevo recuperare e poi sono caduto. Il nuovo asfalto potrebbe essere positivo. Vedremo la mia strategia in gara».

RIPRODUZIONE RISERVATA