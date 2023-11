Bagnaia, vai a prendertelo 

Valencia. Ambizioni, ansia, voglia di riscatto e giochi di nervi. A due giorni dal Gp di Valencia, l'ultimo della stagione, che potrebbe regalare il secondo titolo di campione del mondo di MotoGp a Pecco Bagnaia, tutto è ancora in gioco. Il torinese della Ducati ufficiale ha 21 punti di vantaggio su Jorge Martin e tutto da perdere. Ma il pilota italiano è convinto di saper gestire le emozioni. Lo spagnolo, al contrario, ha intenzione di giocarsi il tutto per tutto e prova a mettere pressione: "Per me 21 punti di distanza non sono tanti», avvisa. Penso che abbiamo delle possibilità». Una frecciata alla quale Pecco replica, rilanciando a sua volta. «Proverò a vincere il Mondiale sabato con la sprint», dice per poi far intendere di non avere alcuna intenzione di buttare il Mondiale con una caduta o un errore dovuto alla foga perché «se ci dovessero essere troppi rischi da correre», sottolinea, «allora ci proverò domenica».

Una presenza che Vale

«Sarebbe incredibile riuscire a vincere due Mondiali consecutivi, ma per adesso voglio solo concentrarmi sul lavoro in pista»: scaramantico ma non «ansioso« prova anche a stemperare la tensione di casa Ducati. «Di solito io sono tranquillo e accanto a me sono tutti ansiosi. Sentono molto la pressione, io riesco a gestirla meglio rispetto al 2022». Poi aggiunge: «Sarà importante avere Valentino qui, lui ha vissuto tante situazioni simili, averlo accanto al box sarebbe un bonus alle mie competenze». «Siamo messi meglio rispetto a Martin, ma 21 punti non sono sufficienti per restare tranquilli. Vedrò cosa fare in pista, sabato attaccherò per provare a vincere la sprint. La cosa migliore sarebbe partire in prima fila per provare a farlo», conclude Bagnaia al quale domani basterebbero quattro punti in più dello spagnolo per trionfare e poi godersi la domenica (magari con un orecchio alla sua Juve nel Derby d'Italia.

Lo sfidante

Martin, dal suo canto, non ha nulla da rimproverarsi. Ha riacceso un motomondiale che sembrava già assegnato: «Sarà difficile vincere il titolo, non sarà per niente facile, però sono contento di quello che ho fatto in questa stagione e cercherò di godermi il weekend per provare a vincere sia la Sprint sia la gara della domenica, sono in grado di farlo». «Per me 21 punti di distanza», ribadisce «non sono tanti, penso che abbiamo delle possibilità: qualsiasi cosa succederà, andrà bene lo stesso. Qui sono sempre veloce, ho fatto le ultime due pole, quindi possiamo vincere sia la Sprint sia la gara lunga della domenica», conclude. Oggi prime prove libere al “Tormo”.

