Bagnaia, una stagione da incorniciare 

Con il secondo titolo consecutivo in MotoGP Fancesco Bagnaia ha sfatato un tabù. Era dai tempi di Mick Doohan che il pilota col numero 1 sulla carena non si confermava campione del mondo. Anche Marc Marquez aveva preferito non sfidare la sorte e tenersi stretto il suo 93. C'è riuscito il ragazzo di Torino: «Ho sempre sognato di vincere il mondiale vincendo la gara, e ce l'abbiamo fatta. Ho sempre sognato di correre col numero 1 e riconfermarmi e ce l'abbiamo fatta. Ho sempre sognato di avere una squadra come la nostra». Così, sul suo profilo Instagram, il giorno dopo, quando tutto il team ha finalmente sentito sciogliersi la tensione di un anno lungo, impegnativo, stressante. Soprattutto per la concorrenza di altri due piloti. Anche il riminese Marco Bezzecchi è stato in corsa per trappare la corona a Bagnaia. Poi ne è rimasto solo uno, Jorge Martin, attaccato al suo sogno fino alla caduta al sesto giro.

Da lì in poi, certo di avere il mondiale in tasca, Bagnaia avrebbe potuto concedersi di percorrere i 21 rimanenti ad andatura da passerella. Invece ha spinto ancora, fino a cogliere la settima vittoria della stagione, impreziosita da 15 podi e quattro Sprint.

