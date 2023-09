Bagnaia stringe i denti 

Nella prima giornata di prove a Misano l'obiettivo di Francesco Bagnaia era capire quanto sarebbe stato impegnativo risalire in sella alla Ducati dopo l'incidente, con investimento, di Barcellona. E possibilmente stare nei migliori 10 che accedono direttamente alla Q2. Il coccige ancora ammaccato, l'ematoma sulla gamba destra stretto da una calza contenitiva, il leader del mondiale MotoGP non ha comunque sfigurato, chiudendo le prequalifiche al settimo posto. Con un ritardo di 374 centesimi su Marco Bezzecchi, tormentato da dolori vari - in particolare alla mano sinistra -, postumi della carambola al via del Montmelò. Ma questo non ha impedito al romagnolo del team satellite Ducati Mooney VR46 di firmare il miglior tempo in 1'30”846, nuovo record della pista che ha spodestato l'1'31”065 stabilito da Bagnaia nel 2021. «È stata dura», ha commentato Bezzechi. «Per il time attack, si può fare. Quello che mi preoccupa sono i tanti giri di domani (oggi, ndr ). Sarà importante scaldarsi bene per la qualifica e poi dare tutto nella Sprint».

Che Pedrosa!

Secondo ed attardato di 126 centesimi, Maverick Viñales (Aprilia), terzo a 0”255 Dani Pedrosa (KTM). Il collaudatore del marchio austriaco merita una citazione speciale. Nonostante il ritiro dalle gare risalga ormai al 2018 ed i quasi 38 anni, lo spagnolo si è messo alle spalle diversi colleghi più giovani. A Misano beneficia della seconda wild card stagionale, dopo quella di Jerez. Una chance che ha mostrato di poter sfruttare.

Hanno evitato la Q1 del GP di San Marino anche le Ducati di Jorge Martin e Luca Marini, nonché la Honda di Marc Marquez, sesto. Top ten chiusa da Alex Marquez (altra Ducati), Brad Binder (Ktm) e Raul Fernandez (Aprilia). La casa di Noale non sorride invece con Aleix Espargaro. Il trionfatore del GP di Barcellona ha ottenuto solo il 12° tempo, complice una caduta alla curva 15 nelle fasi finali.

Molto interesse hanno invece suscitato le voci che si rincorrono nel paddock riguardo al futuro di Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo (che ha ancora un anno di contratto con Honda), negli ultimi giorni è stato accostato per il 2024 al team Gresini (satellite di Ducati), dove troverebbe il fratello Alex. Sarebbe solo un anno di transizione, per approdare nel 2025 alla KTM.

