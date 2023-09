Bagnaia si unisce alla festa dell’Aprilia  

Montmelò. Ducati contro Aprilia. Nel tempio spagnolo della velocità a Montmelò si parla quasi solo italiano nella classe regina della MotoGp. A prendersi una pole record davanti a ben tre moto del marchio di Noale è il campione del mondo Francesco Bagnaia, che ha firmato anche il nuovo primato della pista con 1'38”639 (strappando il record ad Aleix Espargaró, che venerdì aveva fermato il cronometro sul 1’38”686). «Era dal 2012, dal campionate spagnolo, che non finivo in pole su questa pista», ha scherzato Bagnaia». «Le ultime modifiche hanno risolto i problemi di grip. Partire davanti è fondamentale». Dietro al pilota torinese sulla griglia di partenza proprio lo spagnolo dell'Aprilia seguito da un agguerritissimo Miguel Oliveira e da Maverick Viñales che aprirà la seconda fila davanti alle due ducati del Pramac Racing) guidate da Jorge Martín e Johann Zarco.

La vittoria

Nella gara sprint invece a sorridere di più è l'Aprilia: Espargaro è bravissimo a sorprendere quasi subito Bagnaia che a sua volta riesce a tenere la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi lasciando dietro l'altra velocissima Aprilia di Viñales. Poi a dividersi la posta della mini corsa del Gp di Catalogna la Ktm di Brad Binder, la Ducati di Jorge Martin e la Aprilia non ufficiale di Miguel Oliveira. Il piemontese allunga in classifica sui diretti rivali. In attesa del Gp di oggi, che scatta alel 14, ha portato a 66 lunghezze il margine su Jorge Martin e a quello su Marco Bezzecchi.

