Bagnaia rovina tutto  

Austin. Nuova cocente delusione per Francesco Bagnaia. Dopo la caduta nel Gp d'Argentina, il campione del mondo della Ducati scivola anche nel Gran Premio delle Americhe mentre era in testa, sciupando così una grande occasione per riprendersi la testa del Mondiale dove Marco Bezzecchi resta al comando. Ad approfittare del ritiro a 12 giri dalla bandiera a scacchi del pilota torinese è l'ottimo Alex Rins che, sulla sua Honda Lcr, vince ad Austin precedendo la Ducati del team VR46 di Luca Marini e la Yamaha di Fabio Quartararo (Yamaha). Bella rimonta per la Aprilia di Maverick Viñales querta davanti a Oliveira. Chiude sesto il leader della classifica piloti Bezzecchi (ora a +11 punti su Pecco).

Che occasione

Un'altra occasione persa per Bagnaia che in assenza di Marc Marquez e del compagno di team Enea Bastianini, entrambi infortunati, poteva mettere la freccia indirizzando il suo campionato. Il campione del mondo che partiva dalla pole, dopo aver vinto la gara sprint, era scattato in testa alla corsa con un margine in lenta ma progressiva crescita su Rins che una volta uscito il rivale ha preso il largo. A differenza della caduta in Argentina, dovuta all'asfalto scivoloso, quella di Austin può essere considerata una leggerezza per Bagnaia che ha detto di non sapere spiegare i motivi della caduta: «È difficile accettare quello che è successo, ho sbagliato io ma mi piacerebbe capire come ho fatto a sbagliare», ha detto a fine corsa il campione del mondo. «La scorsa gara sono scivolato toccando il gas sul bagnato, questo non me lo spiego e non riuscirò mai a spiegarmelo. Mi fa strano, spero di capire cosa è successo, altrimenti così è difficile andare avanti. In due gare ho buttato via 45 punti e non è il massimo».

Il vincitore

Tutt'altra musica dalle parti di Rins: «Ho cercato di spingere tanto con Pecco. Stavo soffrendo un po' nel settore 2 e 3, ma poi nelle chicane spingevo tantissimo per riprenderlo. Sono molto felice: ho vinto qui in Moto3, Moto2, in Suzuki e ora ci sono riuscito anche con l'Honda. Impressionate. Sono fiero del mio team, anche di quello mio personale. Grazie a tutti i fans che sono qui». Ed è fiero di quanto fatto anche Marini: «Dopo la caduta di Pecco sapevo che Alex avrebbe gestito di più, quindi ho cercato di passare Fabio e di prendere Alex. Ma su questa pista lui guida benissimo. Ogni anno è molto forte, anche sulla Honda si è trovato bene. Forse quella è la miglior moto qui, avendo vinto tante volte. Ma sono comunque soddisfatto del mio passo e della mia gara. Gran risultato anche per il team e per i miei ragazzi», conclude il fratello di Valentino. «Stanno lavorando molto bene, sono soddisfatto di quanto stiamo facendo quest'anno. Lavorare con loro è fantastico».