Bagnaia risponde da campione: vittoria e primato  

Jerez de la Frontera. Bagnaia si è preso la rivincita su Binder che sabato l'aveva preceduto sul traguardo nella gara sprint, vincendo il Gp di Spagna e salendo in vetta alla classifica del Mondiale, con 22 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, sfortunato nel fine settimana di Jerez. Ma il secondo successo stagionale non è stato facile per il campione in carica, perché il ritmo indiavolato che le Ktm di Binder e Jack Miller hanno impresso alla gara lo ha costretto a sfruttare a fondo la sua Ducati e studiare con attenzione il sorpasso prima sull'australiano, terzo al traguardo, e poi quello decisivo sul sudafricano, a quattro giri dal termine. Sotto gli occhi di Valentino Rossi che gli ha raccomandato di stare tranquillo e non forzare al massimo, per evitare di pagare caro come accaduto in Argentina e in Texas, Bagnaia ha seguito il consiglio, evitando per quanto possibile la bagarre. «Siamo riusciti», ha detto a caldo, «a vincere in condizioni difficili, dopo due zeri. Stavo cercando di capire se sarebbe stato possibile arrivare davanti o no e alla fine ce l'abbiamo fatta. Sono molto contento, anche perché il progresso che abbiamo fatto in questa settimana è stato il migliore nella stagione. Abbiamo visto cosa si poteva fare, ci abbiamo provato ed è andata benissimo».

La cronaca

Come accaduto sabato, la gara ha avuto due partenze a causa di una caduta al primo giro, quando a metà gruppo Quartararo ha buttato giù Oliveira e quindi Bezzecchi. Alla ripartenza, le Ktm hanno subito preso la testa, inseguite da Bagnaia e da Martin con la Ducati Pramac. Il piemontese ha attaccato Miller e lo ha sorpassato ma con una manovra considerata non sportiva dai commissari, che gli hanno imposto di restituire la seconda posizione. Bagnaia ha ribadito il sorpasso, ma nel frattempo Binder aveva allungato, costringendolo ad una rincorsa più lunga, comunque andata a buon fine. Binder col secondo posto si è portato al terzo posto, a -3 punti da Bezzecchi, con Miller, quarto, che precede di una lunghezza il terzetto formato da Viñales, Marini e Martin, quarto, davanti all'Aprilia di Espargaro, che non ha sfruttato al meglio la partenza dalla pole.

