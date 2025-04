Bagnaia prova a fermare super Marquez 

Jerez de la Frontera. «Penso di poter lottare con Marc, ma sto faticando a trovare buone sensazioni. Per batterlo devi essere un passo avanti ma il mio potenziale penso sia sufficiente per lottare con lui». Francesco Bagnaia si sente pronto per sfidare di nuovo il compagno di scuderia, e leader del motomondiale, nel Gp di Spagna in programma domenica (ore 14) a Jerez de la Frontera. Il pilota piemontese della Ducati ufficiale conta sul fatto che «la tendenza è che stiamo migliorando rispetto alla prima gara e dobbiamo continuare così. Sono qui per provarci», aggiunge, «se vincerò sarà per i miglioramenti fatti finora». Bagnaia si dice poi contento «di cominciare la stagione europea. Ti senti più a casa e questa pista è molto buona per la nostra moto, non vedo l'ora. Forse troveremo condizioni diverse per via del disastro di un paio di mesi fa. Il duello con Marc è diverso rispetto allo scorso anno, lui è più competitivo e sarò io a dover crescere».

Bagnaia ha vinto le ultime tre edizioni del Gp di Spagna, che comincia oggi con le prove libere (ore 10.40) e le prequalifiche (14.55). Domani altre libere (10.05), qualifiche (10.45) e Sprint race (14.55).

