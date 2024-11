Bagnaia porta il duello mondiale all’ultima gara 

Barcellona. La festa di Jorge Martin può attendere. Almeno fino a questo pomeriggio (ore 14), quando a Barcellona si correrà il Gp della Solidarietà e il madrileno dovrà solo saper attendere e non commettere errori. Intanto, però, Francesco Bagnaia doveva vincere la gara sprint del sabato e lo ha fatto, tenendo viva la speranza di cogliere un titolo MotoGp che, se dovesse arrivare sarebbe certamente il più bello dei tre per il pilota torinese.

La Ducati ha dominato l'ennesima prova di questo mondiale, divenuto ormai una sorta di monomarca, portando sul podio anche Enea Bastianini e lo stesso Martin, superato quando mancava poco al traguardo dal compagno di scuderia di Pecco, che così gli ha sottratto altri punti preziosi. L'attuale campione del mondo ne ha recuperati 5 dei 24 che erano il vantaggio di Martin prima del via. Ora é a -19 e l'obiettivo resta ancora, inevitabilmente, solo uno: vincere di nuovo e sperare che il madrileno arrivi almeno nono. Bagnaia potrebbe anche permettersi un secondo posto, ma in tal caso Martin dovrebbe essere 15° o più indietro. Sul circuito di casa lo spagnolo resta quindi in una posizione di forza per conquistare la sua prima corona iridata della massima cilindrata, nel- l'ultima gara della stagione.

«Recuperare 19 punti sarà comunque difficile», é la consapevolezza di Bagnaia. «Darò ancora il massimo, poi vada come deve andare. L'importante é che mi sono divertito un sacco e spero che sia lo stesso nella gara lunga. Fino ad ora nel weekend sono sempre stato veloce». Il piano é «partire bene. Stasera (ieri, ndr ) studierò quello che ha fatto Bastianini al via (da 8° in griglia a primo alla curva 1), perché è stato incredibile». Quanto all'avversario, «Jorge non aveva bisogno di spingere e si é visto. Ancora una volta ha fatto un lavoro fantastico e glielo dobbiamo riconoscere». Oltre a quello per il titolo c’è il duello per il terzo posto tra Enea Bastianini e Marc Marquez, adesso indietro di 3 punti. Francesco Bagnaia scatta dalla pole position con accanto l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati Gresini di Marc Marquez. Quarto Jorge Martin (Ducati Pramac).

RIPRODUZIONE RISERVATA