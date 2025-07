Bagnaia, pole di rabbia 

Brno. Un calda e una fredda. A Brno, “Pecco” Bagnaia reagisce alle disavventure del venerdì (quando si era lamentato della strategia del team) andando a conquistare la prima pole position stagionale: il piemontese della Ducati ha fatto registrare il tempo più veloce nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca, in 1’52”303. Bagnaia ha preceduto il compagno di scuderia e leader del Mondiale, Marc Marquez, ma va detto che lo spagnolo è scivolato nell'ultimo tentativo mentre si stava migliorando e forse avrebbe strappato la prima piazzola. Terzo posto per Fabio Quartararo (Yamaha), quarto per Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre il suo compagno di garage, il campione del mondo Jorge Martin al rientro dall'infortunio di Lusail, 3 mesi fa, ha chiuso dodicesimo.

Il gp breve

L’euforia di Bagnaia gha avuto però breve durata. Nella Sprint race è arrivato puntuale il successo (undicesimo stagionale su dodici, con il 2° posto di Silverstone dietro il fratello Alex) per Marc Marquez: lo spagnolo dominatore assoluto del Mondiale Motogp, ha vinto precedendo le due Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini, l’Aprilia di Marco Bezzecchi, la Yamaha di Fabio Quartararo. Unico brivido, l’investigazione da parte dei commissari per la pressione delle gomme, poi archiviata senza conseguenze grazie alla saggezza tattica del pilota. Solo settimo posto per Pecco, costretto a rallentare per la stessa ragione di Marquez: «In griglia abbiamo avuto un piccolo intoppo elettronico. Poi il dashboard mi mandava notifiche non corrette, perché la pressione era giusta. Non dovevo dare posizioni come ho fatto. Quando sono rientrato ai box non capivo perché non fossi sotto investigazione, ma guardando la telemetria abbiamo visto che la pressione era perfetta. Ora la squadra sta analizzando la cosa. È stato davvero un peccato perché eravamo nella direzione giusta. Finire secondo sarebbe stato un bel risultato, ma è andata così».

Giornataccia per la VR46 che già rinuncia all’infortunato Franco Morbidelli: Fabio Di Giannantonio è uscito nel corso del 4° giro. Adesso Marquez ha 356 punti in classifica, contro i 200 di suo fratello Alex (ieri soltanto 17° con la Ducati Gresini) e i 200 di Bagnaia. Oggi alel 14 il Gp della Repubblica Ceca.

