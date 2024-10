Bagnaia:«Non si possono più commettere errori» 

Phillip Island. Australia, Thailandia e Malesia. La tripletta che conclude il tour “asiatico” del motomondiale potrebbe decidere il titolo MotoGp, concedendo al vincitore - prevedibilmente uno tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia - la passerella trionfale a Valencia. Da stanotte si corre a Phillip Island e l'italiano ha come obiettivo minimo colmare il gap di 10 punti che lo separa dal madrileno, in testa alla classifica piloti. “Pecco”, reduce da una splendida doppietta in Giappone, dove ha trionfato sia nella Sprint del sabato, sia nel gp domenicale, arriva al diciassettesimo appuntamento della stagione motivatissimo, forte delle buone sensazioni vissute in pista. Conscio che «sarà molto importante» perché «ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori», ha sottolineato il campione in carica. «A Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche un circuito che si adatta molto bene al mio stile di guida. Phillip Island è un tracciato veloce dove sono sempre stato piuttosto competitivo», ma anche «un po' particolare e il grip dell'asfalto e le condizioni meteo altalenanti giocano sempre un ruolo chiave».

Stanotte (1.40) le prime libere, domani all’alba (ore 6) le prequalifiche. Domani notte (1.05) ancora prove libere e alle 6 di sabato mattina la Sprint Race. Domenica alle 5 italiane il Gran premio d’Australia.

