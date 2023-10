Bagnaia non si fida: «In Indonesia per vincere» 

Appena tre punti, un nulla: è tutto qui il vantaggio di Francesco Bagnaia su Jorge Martin quando il mondiale MotoGP si appresta a vivere le ultime sei tappe in sole sette settimane, a partire dall'Indonesia domenica. Non accadeva da trent’anni che la lotta fosse così serrata a questo punto della stagione: bisogna tornare al 1993. Allora a giocarsi il titolo c'erano due statunitensi, Kevin Schwantz, con la Suzuki, che la spuntò su Wayne Rainey e la sua Yamaha. Bagnaia, campione del mondo in carica, è in testa alla classifica con 319 punti. Al suo attivo cinque gare, quattro Sprint e nove podi: tre nelle gare lunghe e sei nelle Sprint. Nella colonna delle passività, pesano le cadute nel GP delle Americhe, in Francia e India. «Arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria», successo che gli manca dal GP in Austria, assicura Pecco, consapevole di dover cancellare la serie di errori che hanno aperto la porta all'avversario. Per lo spagnolo della Ducati Pramac tre gare vinte, oltre a cinque Sprint e sette podi, quattro nelle gare lunghe e tre Sprint. Il maiorchino è al momento il più in forma della griglia, avendo vinto le ultime tre Sprint e due delle ultime tre gare lunghe.

Tutti dentro

Potrebbe finalmente vedersi per la prima volta lo schieramento della massima cilindrata al completo. La Ducati ritrova Enea Bastianini, fermato tre gare dalla caduta durante il primo giro al Montmelò e conseguente operazione alla mano sinistra ed al malleolo della caviglia sinistra. Certo il ritorno di Alex Marquez (Team Grasini), che si era fratturato tre costole nelle qualifiche in India. Sono invece in attesa del via libera dai medici del circuito, per poter partecipare alle libere di domani Marco Bezzecchi e Luca Marini. Entrambi i piloti del Team Mooney VR46 sono stati operati ad una clavicola. Marco alla destra, fratturata sabato scorso mentre si allenava al Motor Ranch di Tavullia, e Luca alla sinistra, conseguenza della caduta al via della Sprint in India. Soprattutto per Bezzecchi, terzo nel mondiale con 54 punti di ritardo da Bagnaia, «sarà una vera corsa contro il tempo» ha riconosciuto. Lui si aspetta «un weekend in salita e davvero impegnativo, ma vorrei essere in pista e provarci in questo momento decisivo». Motivo per cui si è sottoposto «ad un programma di fisioterapia molto intenso».

