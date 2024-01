Bagnaia, le maggiori insidie dalla concorrenza “interna” 

MADONNA DI CAMPIGLIO. Dopo un anno da record, con la conferma dei titoli in MotoGp, piloti e costruttori, in Superbike, Ducati si presenta a Madonna di Campiglio e non si pone limiti nell'anno della verità. Tra le Dolomiti del Brenta si svelano le moto 2024, con la novità Desmo 450 MX per il fuoristrada. Spicca la Rossa di Borgo Panigale che cerca il tris e riparte nella classe regina dalla certezza di Francesco Bagnaia, riferimento della squadra ufficiale: vuole difendere il secondo mondiale, tenersi il numero 1 ed è pronto a migliorare ancora. Con una consapevolezza: «Il livello continuerà sempre ad alzarsi. Il fatto che di Ducati in pista ce ne siano otto è una cosa a favore, ma può essere anche a sfavore in certe situazioni». Tra gli avversari “interni” di Pecco, che sta trattando il rinnovo, ci sono Jorge Martin (Pramac), secondo lo scorso anno, e Marc Marquez salito sulla Ducati GP23 del team Gresini.

