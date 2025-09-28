Bagnaia finalmente fuori dal tunnel 

MOTEGI. Non solo Marquez. Il fine settimana di Motegi restituisce alla Ducati, e non solo, un ritrovato Francesco Bagnaia, vincitore sia della Sprint sia della gara lunga. «Congratulazioni a Marc si merita questo titolo», le parole del torinese. «Sono felice per la mia performance, continuerò in questo modo. È il primo weekend dove sento le cose a posto e abbiamo fatto paura, diciamo che dopo un anno così era difficile immaginare di riuscire a trovare la quadra, ma oggi dopo tutto il weekend si può dire che ho proprio goduto», ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. «È dal test di Misano che mi diverto a guidare la moto, è meraviglioso che sia così e al tempo stesso un peccato. Io sarò anche un po' testone, ma l'ultima persona che smette di credere in me sono io, sapevo perfettamente che nel momento in cui sarei stato messo nella condizione di stare davanti sarei stato davanti. Questa ne è la conferma e come uomo devo dire che sono molto orgoglioso. Le ultime cinque gare? Indonesia e Australia sono due gare amiche, proveremo a fare il possibile».

Ordine d'arrivo : 1. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 42.09’312”, 2. Marc Marquez (Spa, id.) a 4”196 3. Joan Mir (Spa, Honda) a 6”858, 4. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) a 10”128, 5. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) a 10”421, 6. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 14”544, 7. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) a 17”588, 8. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 21”160, 9. Johann Zarco (Fra, Honda) a 21”733, 10. Fermín Aldeguer (Spa, Ducati) 23”107.

