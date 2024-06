Bagnaia è perfetto trionfa ad Assen e va a -10 da martin 

Assen. Il «fine settimana perfetto» lo ha definito Francesco Bagnaia, fotografando in tre parole il capolavoro che è riuscito a portare a termine sul suo circuito preferito, Assen. L’ha fatta da padrone dal venerdì alla domenica, tra libere, qualifiche, gara sprint e gran premio, con un'impressionante dimostrazione di superiorità in sella alla Ducati. E' mancato solo il possibile sorpasso in classifica su Jorge Martin, che col secondo posto ottenuto ieri, e con merito, resta in vetta con 200 punti e un vantaggio di 10 sul campione del mondo. «Mi è piaciuto tutto in questo fine settimana. Ero veloce, ero preciso, tutto ha funzionato alla perfezione e vorrei ringraziare anche i tifosi che mi hanno dato una spinta su questo splendido circuito», dice, dopo aver condotto in testa la gara dall'inizio alla fine, e chiudendo con oltre 3,5 secondi di vantaggio.

Gli altri

A sfruttare al meglio la sua Desmosdici ufficiale è stato anche Enea Bastianini, autore di una splendida rimonta che dal decimo posto lo ha portato fino al podio, subito dietro a Martin. Il riminese ha recuperato posizioni su posizioni, infilandosi poi con autorità nella bagarre che si era creata alle spalle dei due leader e che ha coinvolto Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Maverick Vinales. In un continuo rincorrersi di sorpassi, staccate e sverniciate, alla fine Bastianini ha preso un po' di vantaggio mentre all'ultimo giro l'Aprilia ha un po' tradito Vinales, che è stato sorpassato da Marquez (Ducati Gresini) per il quarto posto, mentre Di Giannantonio (Ducati-VR46) ha preso la sesta piazza, venendo poi promosso alla quinta perchè Maverick è stato penalizzato per aver toccato il verde all'ultima chicane. Per l'Aprilia non è partito Aleix Espargaro, che nella caduta di ieri ha riportato una frattura alla mano destra, ma di fronte a delle Ducati così in forma difficilmente lo spagnolo sarebbe salito sul podio.

RIPRODUZIONE RISERVATA