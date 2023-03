bagnaia e ducati super a portimão, aprilia seconda 

Portimão. Il mondiale di MotoGp inizia nel segno di Francesco Bagnaia e della Ducati: l’italiano e la “rossa” tornano a casa con una doppietta da Portimao, Gp del Portogallo e primo appuntamento stagionale della classe regina delle due ruote. Il weekend lusitano (per la prima volta dal 2007 il Mondiale non si apre in Qatar) è all'insegna dell'Italia che festeggia anche con Marco Bezzecchi: il riminese sulla Ducati conquista il terzo posto nel Gran Premio alle spalle dell'Aprilia guidata dallo spagnolo Maverick Vinales. Dominio tricolore, quindi, nella competizione motoristica con le case giapponesi: la Ducati, infatti, conquista anche il quarto posto con Johann Zarco (Pramac) e il quinto con Alex Marquez (Gresini). Con l'Aprilia al secondo posto sono cinque le moto italiane nei primi cinque posti.

La gara

A inizio gara partono bene Jorge Martin (Ducati) e il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia). Mentre Marc Marquez, autore della pole position, va subito in difficoltà. Lo spagnolo finisce fuori dai giochi, rendendosi protagonista di un’uscita di pista alla curva 3. Il pilota della Honda, con una manovra azzardata, travolge Oliveira che si trovava al secondo posto e per questo è stato punito con un doppio long lap da scontare al prossimo gran premio in Argentina. Il beniamino di casa riporta varie escoriazioni ed è costretto al ritiro. Ne approfitta proprio Bagnaia che conquista la testa e inizia ad allungare, con il solo Vinales che prova a resistergli. Nel mucchio si fa spazio Bezzecchi che prova a lanciarsi all'inseguimento di Vinales e stacca gli altri. Le posizioni di testa non cambiano con le Ducati e l'Aprilia che fanno il ritmo e le "giapponesi" in affanno. Soddisfazione da parte di Bagnaia per la vittoria che lo proietta già in vetta alla classifica piloti e lo conferma come uomo da battere per la stagione: «È stata un gara lunga», dice il pilota torinese. «La vittoria è frutto di un ottimo lavoro. Abbiamo iniziato come volevo e come voleva il team. Dobbiamo continuare così. Un grazie anche alla Academy».

L’Aprilia

Convincente, infine, l'Aprilia che promette battaglia per il prosieguo dell'anno. «Mi manca solo il sorpasso», spiega lo spagnolo Vinales . «Ho provato a frenare al limite anche nell'ultimo giro ma la gomma era già consumata. Sono molto contento».