Bagnaia è carico, i rivali meno 

Tre campioni del mondo, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo e Marc Marquez protagonisti della conferenza stampa di ieri a Portimao, in vista della gara inaugurale del Mondiale MotoGp, il Gp del Portogallo. Ma solo il detentore del titolo, l'italiano della Ducati, ha potuto dire di essere pronto per difendere il numero 1 che ha sul cupolino della sua Desmosedici. «Dopo i test arriviamo su questa pista preparati per lottare per la vittoria - ha dichiarato il piemontese - la nuova moto si adatta meglio al mio stile di guida ed è migliorato anche il passo gara. Credo che per ora siamo in una posizione migliore rispetto agli altri», ma «tutto però può cambiare nel corso di una stagione e quindi in tanti possono lottare per la vittoria, credo che Quartararo e Marquez saranno davanti, proprio come il mio compagno di team, Enea Bastianini, e poi ci sono anche le Aprilia e le Ktm da tenere d'occhio. La situazione potrà essere più chiara al momento della pausa estiva».

In pista

Sarà una stagione lunga, con 21 gare, e l'adrenalina raddoppiata ogni sabato con la sprint race, preceduta dalle qualifiche mattutine che decideranno la griglia delle due gare. La gara breve è ritenuta un «cambiamento necessario» dal ducatista, perché «dobbiamo dimostrare di essere uno sport di alto livello e la direzione è quella giusta», anche se Quartararo, da subito un po' critico sulla questione, ha sottolineato «l'intensità della stagione, ancor più alta con la sprint» e il fatto che così «aumentano anche i pericoli». «Di certo la strategia del weekend cambierà un po', serve un approccio diverso perché devi spingere da subito come un pazzo - ha detto a sua volta Bagnaia - senza considerare il consumo della gomma, però è un cambiamento positivo, mi piace». Il campione del mondo sa di avere in mano una moto più che competitiva e ha dichiarato che «se già in Malesia la moto mi è sembrata buona, qui nei test a Portimao c'è stato un passo avanti enorme, abbiamo più velocità in curva e riesco a piegare meglio la moto nelle curve più veloci». “Venitemi a prendere”, è sembrato dire ai rivali, che hanno ammesso di non essere al momento all'altezza. «Abbiamo fatto dei passi avanti, ma non è ancora sufficiente - ha spiegato Quartararo - non abbiamo la stessa velocità di punta degli altri, ci manca qualcosa rispetto alla Ducati». Un gap che per la Honda sembra essere ancora più grande: «La Ducati ha un pacchetto molto forte, Pecco è il più veloce, noi siamo lontani dalla Ducati e ancora più da Bagnaia - ha ammesso Marquez -. Stiamo lavorando per provare a migliorare ma in Portogallo non potremo puntare al podio».

