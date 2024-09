Bagnaia dominante: pole position e poi la sprint 

Prima la pole position e poi la gara sprint. Comincia al meglio il weekend della MotoGp a Misano per Francesco Bagnaia che dopo aver firmato in mattinata il record della pista domina anche la gara corta battendo il leader del Mondiale Jorge Martin superandolo a metà corsa dopo che lo spagnolo lo aveva passato al semaforo verde. Sul podio anche l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre Marc Marquez chiude quarto ai piedi del podio.

Ora la situazione in classifica piloti vede il campione del mondo a soli 4 punti da Martin e Marquez più lontano a quota 265 contro i 321 del leader. Una bella sfida vinta da Bagnaia a sei giri dalla fine approfittando di un errore di traiettoria di Martin che era riuscito a superarlo al via. Dietro ai due big Bastianini riuscito a tenere a distanza per tutta la gara un Marc Marquez a cui la rimonta dalla settima posizione in griglia è riuscita solo a metà. In mattinata altra festa per Bagnaia con la pole position ed il record della pista nella 14ª tappa del Motomondiale. «Non è andata bene la partenza ma poi è andata meglio», dice Bagnaia, «sarà fondamentale essere precisi per la lotta modiale, avrei faticato ad accettare un altro secondo posto». Bagnaia punta al bis nella gara di oggi: «Essere in pole è importante. Hanno verniciato le linee bianche e quelle interne fanno scalino e si scivola, non ci potevamo avvicinare. Martin? Siamo i più veloci come passo e time attack. Sarà fondamentale partire bene, dobbiamo dare il massimo», così Pecco dopo il tempo record.

