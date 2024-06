Bagnaia dà spettacolo e accorcia su Martin: -15 

Assen. Pole position, record della pista e dominio nella Sprint. Dopo la doppietta al Mugello, un Francesco Bagnaia “pigliatutto” ha allungato la sua striscia di vittorie e dominato il sabato di Assen, rosicchiando altri 3 punti a Jorge Martin, secondo al termine dei 13 giri. Alla vigilia del Gp d'Olanda (partenza ore 14) solo 15 lunghezze separano i due ducatisti. Terzo è giunto Maverick Viñales, su Aprilia. Il traguardo invece non lo ha proprio visto Marc Marquez: già ko ieri nella Q2, lo spagnolo è caduto durante il secondo giro a causa dell'urto su un cordolo alla curva 2 che gli ha fatto perdere l'anteriore. Una gara concreta hanno disputato Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto e quinto. Hanno mancato la bandiera a scacchi anche Luca Marini (guasto al motore della Honda) e a causa di scivolate Alex Rins, Lorenzo Savadori e Aleix Espargaro. Il pilota Aprilia, caduto all'ultimo giro, è stato accompagnato al centro medico per problemi ad un polso. Alex Marquez ha ricevuto 3” di penalità sul suo tempo per non aver effettuato un long lap penalty, perdendo così la settima posizione in favore di Fabio Quartararo. Solo undicesimo Marco Bezzecchi decisamente in difficoltà.

«Non mi aspettavo di salire sul podio. Potevo proprio ottenere di meglio, Pecco era su un altro pianeta», ha ammesso Martin al termine. «Ora spero di fare un altro step per giocarmi la vittoria nella gara». Oggi primo gp alle 11 (Moto3) poi la Moto2 alle 12.20.

RIPRODUZIONE RISERVATA