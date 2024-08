Bagnaia da record In Austria vola e dà spettacolo 

Record e spettacolo nel primo giorno di pista al Red Bull Ring in vista del Gran Premio d'Austria di domani. A stabilire il nuovo primato del tracciato è stato il campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia che nelle pre-qualifiche di ieri si è messo alle spalle la Ducati Pramac di Franco Morbidelli (proprio nel giorno dell'annuncio del suo passaggio al team VR46 nel 2025). Il compagno di squadra dell'italiano, Jorge Martin, ha terminato il venerdì di Spielberg in terza posizione. Nella corsa al titolo lo spagnolo guarda gli avversari dall'alto, con un margine ridotto sul primo degli inseguitori: fra lui e Bagnaia ci sono tre punti. La quarta posizione è andata a Marc Marquez (Gresini Racing), che ha così raddrizzato una giornata iniziata col 18° tempo fatto segnare nelle libere della mattinata. A due minuti abbondanti dalla fine del turno decisivo del venerdì, l'otto volte campione del mondo si è piazzato in prima posizione con appena un millesimo di vantaggio su Martin. È poi stato sopravanzato dai tre compagni di marca.

Pecco c’è

Una giornata super per Bagnaia che, vincitore delle ultime due edizioni del gran premio austriaco, oltre al giro record in 1’28”508 ha mostrato anche un ritmo pazzesco con le gomme usurate fino al limite. «Siamo contenti, abbiamo provato tutto quello che dovevamo provare. Mi sono trovato bene, questa pista si adatta molto a come guido - ha detto il campione del mondo - siamo riusciti da subito a trovarci bene, nel pomeriggio abbiamo fatto un altro step in avanti. Purtroppo non me la sono sentita di provare un'altra gomma dura davanti, sarebbe stato un tassello importante per il resto del weekend, ma tutti i piloti che l'hanno messa sono scivolati, non mi dava gran fiducia anche se credo che per la sprint race potrebbe andar bene».

Nei primi dieci, ammessi alla Q2 di questa mattina, sono entrati anche Alex Marquez, sesto davanti alle due Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales che hanno raddrizzato una situazione inizialmente preoccupante per la difficoltà di guidare la moto su un circuito non proprio favorevole alle caratteristiche della RSGP. Enea Bastianini, scivolato a fine turno, si è salvato col decimo tempo.

