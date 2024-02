Bagnaia contro tutti, curiosità per Marquez 

Sepang. Manca un mese al via del mondiale MotoGP (8-10 marzo in Qatar), ma da la classe regina esce dal letargo invernale con tre giorni di test ufficiali in Malesia, iniziati all’alba. I piloti si erano salutati il 28 novembre a Valencia, 48 ore dopo il bis iridato di Francesco Bagnaia e della sua Ducati ufficiale. Nella élite del motociclismo su pista è arrivato il campione in carica della Moto2 Pedro Acosta, 19 anni, spagnolo, e diversi protagonisti hanno cambiato marchio. L'incognita più attesa è senz'altro rappresentata da Marc Marquez, passato alla Ducati del team Gresini dopo 11 anni e sei titoli vinti in sella alla Honda. Prima che i motori si riaccendano, gli avversari più temibili per il tris di Bagnaia appaiono gli stessi del 2023 e sono tutti targati Ducati. A cominciare dal madrileno Jorge Martin (team Prima Pramac), seguito da Marco Bezzecchi (VR46) e dal compagno di team del torinese, Enea Bastianini, smanioso di rifarsi dopo un anno partito con tante aspettative, ma rovinato dagli infortuni che l'hanno costretto a saltare otto gare. Alla vigilia dei test di Sepang il punto interrogativo che suscita l'attesa più grande brilla però sulla testa di Marc Marquez. A Valencia aveva mostrato un feeling immediato con la Desmosedici, mettendo in allarme la concorrenza. Se lo dovesse confermare, rivelandosi subito competitivo, aggiornerà la lista dei pretendenti al titolo. Non si è sbilanciato Fabio Quartararo sulle possibilità della Yamaha, che in Malesia ha presentato la M1 del 2024.

