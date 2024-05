Bagnaia cade sul più bello, Espargaro padrone 

Barcellona. Pole position e prima vittoria di una gara Sprint nel Gran premio di casa proprio nel fine settimana in cui Aleix Espargaró ha annunciato l’addio alle corse dall’anno prossimo. A Barcellona il 35enne pilota catalano ha messo tutti in fila con la sua Aprilia: Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Pedro Acosta. Soltanto Marc Marquez ha provato a resistergli: tredicesimo in griglia, ha chiuso secondo nella gara veloce con un sorpasso che Acosta ricorderà a lungo.

Invece la gara di Bagnaia è finita in anticipo. Il torinese non ha mai nascosto di non amare le gare Sprint: anche questa volta ha commesso un errore all'ultimo giro, mentre era in testa, che gli ha fatto perdere punti utili per la classifica piloti. Il campione del mondo in carica è ora quarto con 91 punti. In testa c’è Jorge Martin (oggi quarto) con 135 punti, seguito da un sorprendente Marc Marquez che ne ha 98 e da Enea Bastianini arrivato a 94.

«È il momento giusto, mi sento ancora competitivo fisicamente ma voglio stare di più a casa con la mia famiglia», aveva detto venerdì Espargaró, che si appresta a chiudere 20 anni di carriera nel motomondiale. Ha scelto di annunciarlo nella pista dove veniva da ragazzino a vedere le gare e a rubare i segreti ai campioni dell’epoca. E oggi sarà ancora lui a partire per primo in griglia per il Gp. «Con Pecco ho avuto un’opzione per passarlo, perché ero all’interno, ma lui ha chiuso e io ho cercato di essere pulito perché non volevo toccarlo. Quando perdi un’opportunità con un pilota veloce come lui è sempre difficile averne un’altra. Meno male che alla fine ho potuto mettergli pressione e che lui ha sbagliato, ma poche volte avevo visto un Pecco così incisivo. Avrebbe meritato di vincere».

