bagnaia cade e Martin ora è vicino 

Nuova Delhi. Un'altra caduta di Francesco Bagnaia, la nuova vittoria di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin sono gli addendi che danno il risultato del Gp d'India della MotoGp: a sette gare dal termine il Mondiale è ufficialmente riaperto. Il brutto incidente di Barcellona ha frenato la scalata al bis del campione del mondo che rischia di pagare a caro prezzo, anche a livello psicologico, l'errore commesso nel duello con lo spagnolo per il secondo posto. E ora sia Martin, avvicinatosi a -13, sia Bezzecchi (-44) hanno buona fiducia sulla possibilità di arrivare ad annullare il gap in una sfida tutta Ducati che promette scintille.

Il vero protagonista del fine settimana è stato il riminese del team VR46: sabato ha conquistato la pole position ed è stato protagonista della gara sprint, con una super rimonta dal 15° al quinto posto dopo essere stato tamponato alla prima curva dal compagno di scuderia Luca Marini. Al via ha lasciato sfogare Bagnaia e Martin, che erano con lui in prima fila e, alla prima occasione, li ha superati, prendendo un ritmo indiavolato. La fuga di Bezzecchi ha lasciato a combattere per il secondo posto Bagnaia e Martin, che si sono alternati al comando in un gioco di allunghi e staccate al limite.

L'italiano a due terzi di gara sembrava aver rotto gli indugi ma ha perso l'anteriore della sua Desmosedici che è finita a ribaltarsi sulla ghiaia, col pilota che ne è uscito senza danni. Martin ha ringraziato per il gentile omaggio e ha cercato di tornare sotto a Bezzecchi ma un problema alla tuta lo ha fatto rallentare e nel finale ha dovuto resistere al rientro di Fabio Quartararo per difendere la seconda posizione.

