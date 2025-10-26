VaiOnline
MotoGp.
27 ottobre 2025 alle 00:31

Bagnaia buca, vince alex marquez 

Sepang. La tensione per aver assistito al terribile incidente nel warm up gara della Moto3, che ha coinvolto lo spagnolo Rueda e l'elvetico Dettwiler portati entrambi in ospedale, e la felicità per il secondo posto nel mondiale conquistato ieri non hanno distratto Alex Marquez, che ha dato un'altra gioia al team Ducati Gresini vincendo in modo autorevole il Gp della Malesia. Una gara dove era favorito Francesco Bagnaia, che partiva dalla pole e puntava al bis dopo il successo nella sprint ma nel finale una foratura ha messo fuori gioco l'italiano della Ducati, ancora una volta bersagliato dalla sfortuna in una stagione da incubo. Così il podio della MotoGp a Sepang è stato tutto ispanico, con Pedro Acosta della Ktm a precedere Joan Mir sulla Honda.

Ordine d’arrivo : 1. Alex Marquez (Spa, Ducati) 40’09”249, 2. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 2”676, 3. Joan Mir (Spa, Honda) a 8”048, 4. Franco Morbidelli (Ita. Ducati ) a 8”580, 5. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 11”556, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 13”060, 7. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 15”299, 8. Luca Marini (Ita, Honda) a 18”738; 11. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) a 19”824.

Classifica piloti : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 545, 2. Alex Marquez 413, 3. Marco Bezzecchi 291, 4. Francesco Bagnaia 286, 5. Pedro Acosta 260.

