Bagnaia batte un colpo, oggi Sprint Race a Jerez 

Il segnale che serviva, Pecco Bagnaia l’ha lanciato delle prequalifiche della MotoGp per il Gp di Spagna, a Jerez de la Frontera, Il campione del mondo su Ducati ha realizzato il miglior tempo in 1’36”025, nuovo record della pista, precedendo di un decimo il pilota dell'Aprilia, Maverick Viñales, e di 143 millesimi Marc Marquez, sulla Ducati Gresini. Più staccati, Marco Bezzecchi (Ducati Vr46, a 0”339), il leader del mondiale, Jorge Martin (Ducati Pramac, a 0”410) e Pedro Acosta (GasGas, a 0”414). Ottavo, dopo l’Aprilia di Aleix Espargaro, l’altro pilota Ducati ufficiale, Enea Bastianini, a 0”455). Accedono direttamente alla Q2 di oggi anche Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Dovrà invece passare per la Q1, tra gli altri, Brad Binder (Ktm), uscito di pista mentre cercava la miglior prestazione.

Nelle prove libere, aveva dominato la “famiglia" Marquez, con il più piccolo dei due fratelli, Alex, primo con il tempo di 1'36''630, mezzo secondo meglio del fratello maggiore e più celebre Marc. Terzo Viñales a 0”591, davanti all’altra Aprilia di Espargaro. Sempre un po’ indietro (a 0''673) Martin, addirittura dodicesimo a 1”162 Bagnaia. In pista anche la wild card Dani Pedrosa, settimo con la Ktm. Oggi alle 10.05 ancora prove libere, poi a seguire le qualifiche. Alle 14,55 la Sprint race. Domani la gara alle 14.

