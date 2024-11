Bagnaia, addio ai sogni iridati? 

Sepang. «È quasi impossibile ma, fin a quando la matematica non mi condanna, ci proverò». Per “Pecco” Bagnaia il sogno del tris iridato è quasi sfumato. Stamattina alle 8 nel Gp della Malesia potrebeb già esserci il passaggio di consegne in casa Ducati con Jorge Marin. Caduto nella gara Sprint del Gran Premio della Malesia, vinta proprio dallo spagnolo del team Pramac, il campione in carica della MotoGp ha 29 punti di ritardi in vetta alla classifica. A mantenere accesa la fiammella della speranza per Bagnaia, la gara di stamattina a Sepang e, forse, l'ultima, che non si correrà né a Valencia né il 17 novembre e che potrebbe addirittura rivelarsi inutile per l’assegnazione del titolo della top class del motomondiale. «In questo momento tutte le mie preghiere sono per Valencia e la gente a casa», ha detto Martin, 26enne di Madrid, che ha ammesso: «Appena ho visto Pecco scivolare, ho controllato il gap con gli altri. Marc Marquez stava prendendo il volo e quindi dovevo essere molto preciso e concentrato». Ora gli basta conquistare più di 8 in più di Bagnaia per poter vincere il titolo con una gara di anticipo. Nella sprint buon terzo Enea Bastianini.

