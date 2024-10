Bagnaia, a Motegi segnali di riscossa 

Motegi. L'appuntamento con la prima gioia in MotoGP è rimandato. Pedro Acosta - 20 anni da Mazarron, papà pescatore - grazie al suo indubbio talento avrà altre occasioni di gloria, ma in Giappone ha gettato via la vittoria a quattro giri dal traguardo, mentre era in testa alla gara Sprint. Sarebbe stato il quadro perfetto da inserire nella cornice della prima pole nella massima cilindrata, ottenuta ieri. Una Ktm poteva spezzare l'egemonia Ducati. Invece è arrivata l'ennesima tripletta delle Rosse. La scivolata del rookie spagnolo ha rotto l'incantesimo, portando Francesco Bagnaia sul primo gradino del podio, seguito da Enea Bastianini e Marc Marquez, con Jorge Martin quarto.

In classifica Martin sale a 372 punti, ma “Pecco” ha ridotto il distacco a -15, mentre Bastianini è a -72 e Marc Marquez a -77. La caduta di Acosta certifica inoltre che sarà certamente un pilota Ducati a vincere il mondiale: lo spagnolo del team GasGas, satellite KTM, quinto con 181 punti, non può più raggiungere la pattuglia che lo precede. «È stata una gara complicata. Abbiamo dovuto sacrificare un po' la prestazione, ridurre la potenza, per capire meglio come si comportava la moto in queste condizioni», ha spiegato Bagnaia, «non era proprio il caso di prendere rischi eccessivi, Acosta è scivolato mentre io stavo rallentando per raffreddare la gomma davanti, verso la fine ricominciava a gocciolare» ha aggiunto.

Martin si accontenta in vista del Gp del Giappone di stamattina (ore 7): «Ho capito alcune cose che domani si possono migliorare, soprattutto nella gestione delle mappature. Ieri il più forte era Marquez: se non avesse perso tempo con Bastianini poteva vincere perché sul bagnato è quello che sa rischiare di più».

