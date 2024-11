Bagnaia, a Barcellona l’ultimo assalto a Martin 

Ora è ufficiale. La MotoGp conferma che l'appuntamento finale della stagione 2024 andrà in scena a Montmelò. Si torna al Circuit de Barcelona-Catalunya nelle date già previste per il finale della stagione, cioè dal 15 al 17 novembre, per la gara che deciderà il Mondiale piloti. Il Gran Premio si terrà in segno di solidarietà con la Comunità di Valencia, colpita dall'inondazione.

In quei giorni secondo il calendario originale si sarebbe dovuto correre a Valencia, parte di una regione recentemente colpita da devastanti inondazioni. Paradossalmente spostandosi a Barcellna che in queste ore vive a sua volta l’incubo maltempo. «Invece di correre a Valencia, la MotoGP correrà per Valencia», la formula trovata dalla Dorna, che, prosegue nel proprio annuncio ufficiale della Dorna, «continua a portare avanti la propria missione per un positivo impatto su persone e luoghi, nonché sull'intero pianeta. Correre vicino alla Comunità di Valencia consentirà al paddock di procedere in questo senso in modo ancora più diretto». Annnunciate «iniziative che si svolgeranno durante il weekend per sostenere la Comunità Valenciana».

Da assegnare il titolo piloti e il terzo posto tra quattro ducatisti. Jorge Martin (Pramac) comanda con 24 punti su Pecco Bagnaia (Lenovo) e può diventare campione già sabato nella Sprint se farà 2 punti in più. Marc Marquez (Gresini) ed Enea Bastianini (che lo segue a un opunto e nel 2025 gli cederà la Ducati ufficiale) sono in lotta per il podio.

RIPRODUZIONE RISERVATA