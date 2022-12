Baglioni: «Io sono qui per te, Sassari» 

«Non è tanto che il primo tour ha avuto successo, è che io ci ho proprio preso gusto a questa formula dove sono da solo sul palco e propongo le canzoni così come sono nate». Tra una standing ovation (subito, come appare sul palco del Comunale di Sassari) e altre ovazioni, il divo Claudio Baglioni suona, canta e si racconta, Non a caso sceglie il brano “Io sono qui” per aprire il nuovo tour “Dodici Note Solo Bis”. Tra le 72 tappe sono state inserite anche le tre date sarde grazie a Insula Events che collabora con Friends and Partners. Stasera tocca al Ten di Nuoro, venerdì al Lirico di Cagliari, con rigoroso inizio alle 21. Tappe 106 e 107 di un giro che lo porta a cantare almeno due volte a settimana, più spesso tre. Per tre ore abbondanti di concerto senza pausa con una scaletta di 29-30 pezzi. Con voce ancora brillante ed energia invidiabile per uno di 71 anni. “Portati benissimo” sospirano alcun signore.

Mattatore

Tutto esaurito naturalmente, perché Baglioni non basta mai, non può essere racchiuso da un solo concerto, visti i quasi 55 anni di carriera e le 350 canzoni scritte. E poi attinge i suoi fan da un bacino di almeno cinque decenni: Over 30 e Under 80. Tre spettatori su quattro sono donne.

Claudio Baglioni domina la scena. Lui e i suoi tre pianoforti: «Quello classico, acustico che rappresenta il passato, quello elettrico il presente, mentre il futuro è idealizzato nel pianoforte digitale». Un espediente che consente di dare varietà al suono e alla scaletta che va avanti e indietro nella sua produzione, dando spazio anche alle più recenti “Mal d'amore” e “Dodici note”.

I dialoghi fanno da tessitura tra un brano e l’altro. Ci sono pure le battute. Avere condotto i Festival di Sanremo del 2018 e 2019 (è stato anche direttore o dittatore artistico come si è definito) lo ha aiutato a far emergere un lato istrionico che gli consente di coinvolgere e giocare col pubblico, come in “Stai su”. Parlare dei cellulari gli serve ad esempio per introdurre “Fotografie”.