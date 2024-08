Bagladesh, Yunus premier a tempo 

Dacca. Cacciata l’odiata premier Sheikh Hasina, sarà il premio Nobel Yunus a guidare per 90 giorni un governo in grado di portare il Paese a nuove elezioni. Al momento, la durissima lotta degli studenti del Bangladesh sembra aver raggiunto i suoi obiettivi. In 24 ore, non solo hanno fatto crollare il vecchio sistema, ma stanno fortemente condizionando anche la transizione.

Lunedì, grazie alla loro imponente mobilitazione, in un clima di gravi violenze e scontri di piazza, a un passo dalla guerra civile, hanno costretto la premier Sheikh Hasina a dimettersi e a lasciare il Paese. E ieri, i giovani del gruppo Students Against Discrimination, l’organizzazione in prima linea nelle manifestazioni di queste settimane, hanno convinto il presidente Mohammed Shahabuddin, a sciogliere il Parlamento. Si trattava di una loro richiesta chiave per fermare la rivolta. Quindi, hanno convinto il celebre economista ad assumere la carica di Chief Adviser, di capo del governo per 90 giorni per gestire la transizione tra un governo eletto e il successivo. E il premio Nobel per la pace, 84 anni, non s’è fatto attendere. Conosciuto nel mondo per essere riuscito a far uscire milioni di persone dalla fame concedendo piccoli prestiti inferiori a 100 dollari ai poveri delle zone rurali, ha accolto l’appello degli studenti. Progressi dopo i gravissimi scontri di lunedì, con la morte di 122 persone.

