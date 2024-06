Baggio rapinato in casa durante Italia-Spagna 

Vicenza . Quaranta minuti di terrore, ostaggio in casa propria di cinque banditi che non hanno esitato a picchiarlo per arraffare denaro e gioielli. Un copione già visto in molte villette del ricco Nordest, ma che stavolta ha colpito Roberto Baggio, icona del calcio italiano nel mondo, e la sua famiglia. Teatro della clamorosa incursione dei malviventi è stata la bellissima villa dove il “Divin Codino” abita da 15 anni ad Altavilla Vicentina, sui colli della bassa provincia di Vicenza. Il raid è avvenuto mentre Baggio, con i suoi, stava guardando la partita della nazionale contro la Spagna.

La colluttazione

La banda dei cinque, secondo fonti investigative con accento dell’Est Europa, ha fatto irruzione nella sala dove la famiglia – con Roberto, la moglie Andreina e i figli Valentina, Mattia e Leonardo – era riunita davanti alla televisione. Erano tutti armati. L’ex Pallone d’oro avrebbe cercato di fermarli, c’è stata una breve colluttazione, al termine della quale uno dei banditi lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola. Baggio e i familiari sono stati quindi chiusi in una stanza, mentre i ladri hanno arraffato denaro, preziosi e carte di credito. Quando la banda ha abbandonato la casa, Baggio ha sfondato con un calcio la porta della stanzetta e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo investigativo provinciale di Vicenza; il campione è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale della vicina Arzignano, dove gli sono stati applicati dei punti di sutura alla fronte, poi ha reso delle prima informazioni ai militari.

Il parco intorno alla casa

La notizia ha fatto in breve il giro del mondo che ama e segue Roberto da sempre. Subito sono arrivati i messaggi di solidarietà e vicinanza. Tanti i fan davanti al cancello della villa, immersa in un grande spazio verde confinante con un bosco, sui colli di Valmarana. Poche volte telecamere, fotografi e curiosi hanno varcato il cancello. Qualche rivista ha pubblicato servizi fotografici sul buen retiro del Pallone d’oro 1993, nel quale sono esposti quadri e sculture. Il campione di Caldogno ha qualche volta accolto anche semplici tifosi, per un autografo, una battuta o una fotografia. Famosa anche la Panda con cui scorrazza per la sua proprietà fino in centro ad Altavilla. Ieri mattina Baggio ha fatto un altro giro a piedi nel grande terreno, assieme agli investigatori, per verificare la presenza di tracce e ricostruire l’itinerario compiuto dalla banda per arrivare fino all’abitazione. A tifosi, amici e fans ha voluto inviare un ringraziamento, «per il grande affetto ricevuto. In simili circostanze - ha detto, attraverso il suo manager Vittorio Petrone - può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura».

I sistemi di sicurezza

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere per verificare se ci sono elementi interessanti. «L’aggressione fulminea, in piena luce - ha spiegato Petrone - non ha consentito l’accensione di tutti i sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata. Ora, da quanto accaduto, potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro».

