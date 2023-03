Bagarre sull’intitolazione degli impianti sportivi:  «Tradito il volere dell’Aula»  

I comparti 7 e 8 si chiameranno rispettivamente “Campo San Lorenzo-Ambrosiana” e “Campo di aviazione di Monserrato”. La delibera approvata in Consiglio non va giù a Nicola Mameli e Alessio Locci di Monserrato in Movimento: «La volontà espressa all’unanimità nel 2015 dal Consiglio di intitolare l’impianto sportivo a Raffaele Atzeni, noto “Malliccu”, è stata rinnegata. Forse non è più ritenuto meritevole dei riconoscimenti guadagnati sul campo sportivo e istituzionale».

Atzeni fondò l’Ambrosiana Calcio (poi Monserrato Calcio) che giocava nel campo sterrato, realizzato a sue spese, di via San Gavino. Fu anche Cavaliere dello Sport. Alessio Locci dice che «come presidente della commissione Sport, mi sono speso perché venisse intestato a lui il campo di calcio del Comparto 8». Il consigliere Mameli, da parte sua, aggiunge: «Dagli atti e dai regolamenti che abbiamo visionato, ho riscontrato vizi procedurali che inficerebbero l’iter di approvazione delle delibere di Giunta e Consiglio in questione. Il Comune ha adottato un regolamento sulla toponomastica con delibera 29 del 6 giugno 2017, disponendo che “la competenza per la deliberazione della denominazione dei luoghi è della Giunta, la proposta va elaborata dall’ufficio Statistica e Toponomastica, dev’essere conforme ai criteri specificati nel regolamento e corredata dall’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per gli immobili sottoposti a vincoli”. Sia la delibera di Giunta del 13 marzo che la proposta approvata l’indomani dall’aula, oltre ad essere predisposte da un settore non competente sulla toponomastica, non erano corredate dall’autorizzazione della Soprintendenza».

Mameli sostiene che i presidenti delle commissioni non hanno avuto copia della delibera. «È mancanza di rispetto verso i consiglieri. Abbiamo chiesto chiarimenti in Consiglio, non siamo soddisfatti della risposta». Il sindaco in aula ha detto di aver reso giustizia a ciò che i due compendi hanno sempre rappresentato: «Li abbiamo nominati per ciò che erano in origine. Riconosceremo la figura di Atzeni in altri modi». (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA