Bagarre sulla sabbia: scambi di accuse e denunce  

Dallo scontro politico alle carte bollate. Un carico di sabbia pulita per lo stabilimento balneare di proprietà di un consigliere comunale di maggioranza ha scatenato la bagarre, con il centrosinistra che ha voluto sottolineare la ritrovata intesa tra il consigliere e il sindaco Conoci proprio all’indomani dell’arrivo di 60 tonnellate di sedimento pulito e disinfettato, pronto per essere distribuito a La Baia dei Venti. Al rappresentante dei Fratelli d’Italia e titolare dell’impianto balneare, Giovanni Monti però, non sono andate giù le illazioni formulate dagli avversari politici e adesso minaccia una serie di querele.

Prima ancora il coordinatore cittadino dei Fratelli d’Italia, Marco Di Gangi, aveva già spiegato che si trattava di menzogne. «Un contrasto con il sindaco diventa una “rissa” e le richieste avanzate per normali canali amministrativi diventano “merce di scambio”», aveva detto, accusando i consiglieri di opposizione di aver reso una narrazione distorta. La vicenda non si fermerà nell’aula del vecchio municipio . « Gli attacchi sono palesemente rivolti senza mezzi termini alla nostra azienda e sono stati oltrepassati tutti i limiti della decenza e della normale dialettica politica», dichiara Monti sentendosi diffamato e calunniato: «Insieme ai nostri legali stiamo provvedendo a presentare contro noti, formale denuncia per diffamazione a mezzo stampa e social».

