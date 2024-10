Bagarre in vetta: sei formazioni in un fazzoletto 

Dopo un solo turno il Tempio si è ripreso la vetta dell’Eccellenza. Reduce dalla sconfitta interna col Monastir, la squadra di Mauro Giorico ha vinto sul campo di un Carbonia che attraversava un gran momento e ha saputo approfittare dell’inaspettato pareggio del Budoni con i cugini del San Teodoro, ultimi in classifica.

È costato caro ai bianchi il primo gol subito in campionato (dopo 436’). A segnarlo, il centrocampista Federico Mastromarino dopo il vantaggio degli uomini di Raffaele Cerbone firmato dal solito Kaio Piassi. «Un torneo complicato», dice Fabio Cocco, fantasista e capitano della Nuorese, «non è facile far punti con alcun avversario». Lo dimostra il Budoni: «In un derby», continua Cocco, «le difficoltà aumentano. Quello di San Teodoro inoltre è un campo ostico. I viola sono partiti in ritardo ma possono contare su cinque, sei elementi di categoria».

Il Monastir di Marcello Angheleddu ha riscattato la sconfitta interna di Coppa Italia col Carbonia battendo un Villasimius reduce da due vittorie di fila tra campionato e Coppa e agganciando proprio il Budoni. La coppia è a un punto dalla capolista. «Il Monastir è la squadra favorita, la più attrezzata. Però metterei sullo stesso piano il Budoni. Conoscendo come lavora Cerbone, sono certo sarà ai vertici della classifica sino alla fine. Un gradino sotto ci sono Tempio e Ossese, che hanno organici per navigare nelle prime posizioni». Alghero e Ossese sono quarta e quinta a due e tre punti dalla vetta. I catalani hanno battuto la Ferrini Cagliari, ora nelle parti basse di una classifica cortissima; i bianconeri sassaresi dopo due sconfitte hanno superato il Taloro e ora sfideranno la battistrada.

Il Calangianus al “Signora Chiara” con l’Iglesias si è presa i tre punti ed è quinta. La Nuorese ha pareggiato in trasferta con il Li Punti. «Dobbiamo ancora capire qual è la nostra dimensione», conclude Cocco, «il nostro è un gruppo quasi totalmente rivisto guidato da un tecnico nuovo. Inoltre siamo rimasti per due mesi senza campo facendo la preparazione a Mamoiada. Serve tempo. I primi risultati sono stati positivi. Sabato arriva il Monastir, non vediamo l’ora di giocare». Dopo tre ko il Ghilarza si è ripreso contro il Barisardo, alla quarta sconfitta di fila. (ant. ser.)

