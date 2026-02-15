VaiOnline
Il Girone A.
16 febbraio 2026 alle 00:27

Bagarre in testa al torneo Il guspini è marcato stretto 

La 24esima giornata del girone A di Promozione restituisce una classifica più corta nelle zone altissime. La capolista Guspini è stata fermata sull’1-1 dall’Arborea, che all’esordio in panchina del tecnico Maurizio Firinu ha strappato un punto prezioso rallentando la marcia della formazione guidata da Cristian Dessì. Un pareggio che accorcia le distanze in vetta.

Inseguitrici

Ne ha approfittato il Terralba, vittorioso 3-1 sulla Baunese e ora distante una sola lunghezza dalla vetta. Un successo pesante, costruito con determinazione e concretezza, che rilancia le ambizioni dei terralbesi e riaccende la lotta per il primo posto. Non tiene lo stesso passo la Villacidrese, agganciata proprio dal Terralba, bloccata sullo 0-0 dal Castiadas al termine di una sfida intensa e ricca di episodi, giocata su ritmi alti e grande attenzione tattica.

«È stata una partita combattuta e giocata con grande determinazione dai nostri ragazzi», il commento di Matteo Frau, vicepresidente dei sarrabesi, «lo 0-0 ci lascia un po’ di rammarico per alcune decisioni che hanno fatto discutere ma sappiamo quanto sia complesso il compito degli arbitri, soprattutto per i più giovani. Episodi del genere possono incidere, tuttavia continuiamo a concentrarci sul nostro percorso, sul lavoro settimanale e sulla crescita del gruppo. La società proseguirà con serietà nel proprio progetto, con l’auspicio che tutto il sistema continui a migliorare».

Spettacolo

Spettacolo e gol nel 2-2 tra Freccia Parte Montis e Vecchio Borgo Sant’Elia: i padroni di casa, ultimi in classifica, dimostrano di non voler alzare bandiera bianca mentre gli ospiti consolidano il quinto posto al termine di una gara vivace e ricca di capovolgimenti di fronte. Positivo il bilancio anche per le altre cagliaritane. Colpo esterno fondamentale in chiave salvezza per il Pirri, che supera 2-1 l’Ovodda conquistando tre punti pesanti in uno scontro diretto delicato. Il Cus Cagliari centra il secondo successo consecutivo battendo e agganciando il Samugheo in graduatoria e confermando un buon momento di forma.

Si chiude sull’1-1 la sfida tra Tharros e Atletico Cagliari, mentre il Selargius espugna 2-0 il campo del Cannonau Jerzu rafforzando ulteriormente la propria posizione e candidandosi a un finale di campionato da protagonista. Rinviata per maltempo, infine, la gara tra Uta e Tonara.

