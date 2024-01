Bagarre in Consiglio comunale per l’aggiornamento del Dup 

La nota di aggiornamento al Dup 2024 - 2026 scatena la bagarre in Consiglio comunale.

«Quanto ipotizzato 6 mesi fa - ha spiegato la sindaca Debora Porrà - trova conferma: abbiamo individuato le modalità di finanziamento per tutti i temi più importanti, dal progetto Manu (la nascita a s’Ortu Mannu di un museo - laboratorio della cultura ulivicola), alla seconda rotatoria sulla Sp2, passando per la cabina primaria Enel, lo sportello del distretto rurale e la costituzione di una comunità energetica». Annunciando voto contrario («Dup non è per noi condivisibile») Franco Porcu e Pierluigi Palmas della minoranza hanno elencato varie criticità: «Sull’invasione eolica serve opporsi da protagonisti come stanno facendo altre comunità, oltre poi alla Sp2 devono essere riqualificate le vie san Pietro e Sicilia e c’è da curare la salute degli ulivi de s’Ortu Mannu». La sindaca ha replicato: «Ribadisco nuovamente che i Comuni non possono incidere, l’ultima parola spetta però alla Regione e in quel contesto ci faremo sentire. Sulle vie degradate stiamo agendo con giardini, piazze, aiuole e su s’Ortu Mannu non vi siete accorti che il progetto di cura è partito 4 anni fa». Sull’uliveto Palmas ha rincarato la dose: «Espropri, potature e studi dell’università di Sassari già compiuti tra 25 e 15 anni fa, sembra che solo voi tuteliate s’Ortu Mannu». Il punto lo ha messo la sindaca: «Basta vedere i soldi investiti prima e ora con azioni basate su studi scientifici e professionalità certificate».

