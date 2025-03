Bagarre in coda, le sarde lottano per la salvezza 

L’Ilvamaddalena sbanca il “Martinez” con un gol di Nana e si porta a -3 dalla zona salvezza ai danni dell’Atletico Uri, che incassa lo 0-1 nel derby della 10ª giornata di ritorno di Serie D e resta a quota 29 in classifica, piena zona playout.

L’Olbia si conferma in stato di grazia, piega l’Atletico Lodigiani nello scontro diretto del “Nespoli” grazie a un gol di Ragatzu e allunga a +2 sulla zona calda tallonata dal Latte Dolce, che nella gara del debutto in panchina di Michele Fini (al posto di Gabriele Setti) interrompe il digiuno di punti che durava da sei partite battendo la Puteolana a Sassari con una rete di Sorgente. Non riesce a ripartire invece la Costa Orientale Sarda, piegata a domicilio 0-3 dalla Paganese, e penultima con 24 punti. Ma a sette turni dalla fine del campionato la lotta salvezza continua a coinvolgere tutte le squadre sarde, con la sosta di questa domenica che potrebbe aiutare chi è in difficoltà e penalizzare, per contro, chi è più in forma. «Affronteremo la prossima partita con fiducia e fame, le stesse delle ultime partite. Punteremo al massimo, ma l’importante è non lasciare punti per strada», ha detto nel post derby Enzo del Giudice, presidente dell’Ilva.

Restano in silenzio stampa l’Atletico Uri e la Cos, mentre per il Latte Dolce parla l’allenatore. «Venire fuori da sei sconfitte consecutive non era semplice: grande merito ha il lavoro fatto da chi mi ha preceduto, Gabriele Setti e Tommaso Movilli, perché ho trovato una squadra fisicamente in salute», ha spiegato Fini al termine della sfida con la Puteolana. «Mi auguro che questa vittoria possa servire a trovare maggiore fiducia, perché abbiamo le potenzialità per fare un ottimo finale di campionato». Infine l’Olbia, al terzo successo di fila. «È una vittoria importante perché le squadre che ci stanno dietro sono lì, ma davanti ne abbiamo due o tre alla portata», sottolinea il tecnico Zé Maria. «Il campionato diventa interessante, non possiamo mollare mai: se vinciamo facciamo il salto, se perdiamo finiamo nel tourbillon. E questo ci tiene sul pezzo. La sosta arriva al momento giusto: nelle ultime partite abbiamo speso tanto, una pausa ci serve».

