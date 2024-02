Bagarre in aula sul caso Salis 

Il caso Salis è stato affrontato dal Governo «fin dal primo giorno, per l’assistenza e garantire il rispetto dei diritti fondamentali, come accade per ogni detenuto». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'informativa alle Camere, respinge le accuse di essersi mosso tardi e di non aver fatto abbastanza per l'insegnante detenuta in Ungheria.

In aula, l'intervento del ministro si è svolto in un'atmosfera di tensione. L'opposizione: «Ha mentito oggi o quando diceva di non sapere?». Tajani spiega come si è concretizzato l'impegno dell'Italia e ha chiarito i limiti oltre i quali l'esecutivo non può spingersi.

«Grazie alla sensibilizzazione della nostra diplomazia nei confronti dell’Ungheria», precisa Tajani, la signora Salis ha ottenuto un miglioramento delle condizioni detentive». Lo stesso Tajani poi ha sollevato il caso con il collega ungherese a fine gennaio, dopo la chiusura delle indagini e in vista della prima udienza processuale, chiedendo il «rispetto delle garanzie previste dalle normative Ue».

RIPRODUZIONE RISERVATA