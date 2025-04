Bagarre in Aula per sette minuti di ritardo 

Blitz della maggioranza di Serramanna che nei primi sette minuti della seduta del Consiglio comunale con un’inversione lampo dell’ordine del giorno ha fatto passare una variazione di bilancio senza aspettare l’opposizione, facendo slittare i punti proposti dalla minoranza. Infuriato Gigi Piano che con il suo gruppo ha lasciato l’Aula: «Questa non è democrazia, a parti invertite noi li abbiamo aspettati anche per mezz’ora». Durante la seduta consiliare di giovedì – convocata per la discussione di alcune interrogazioni e mozioni della minoranza (in cima ai punti all’ordine del giorno) e di una variazione al bilancio di previsione – è andata in scena una rappresentazione inedita del già tormentato dibattito tra la squadra del sindaco Gabriele Littera e i gruppi di minoranza guidati da Gigi Piano e Carlo Pahler.

La cronaca

Alle 18 in punto in Aula c’è solo il gruppo di maggioranza “Serramanna Città Migliore” (ma il consigliere Pahler giura che Littera e i suoi fossero già accomodati negli scranni consiliari anche da prima). Pronti via: il tempo per la segretaria comunale Serena Copersino di fare l’appello dei presenti, e il presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni apre la seduta. La maggioranza del sindaco Littera, davanti ai banchi della minoranza vuoti, ha gioco facile nell’invertire l’ordine del giorno per discutere, e votare, la variazione al bilancio di previsione e una deliberazione sul servizio di tesoreria. Le mani dei consiglieri di maggioranza, impegnati nel voto palese, si sono appena abbassate quando nella sala consiliare di via Serra si materializza la minoranza: prima Gigi Piano e la collega Erika Littera e, dopo qualche minuto, il consigliere Carlo Pahler. I primi, vista la sortita della maggioranza, attaccano il sindaco e il presidente del Consiglio comunale e poi abbandonano furiosi i lavori.

Botta e risposta

«Siamo arrivati con qualche minuto di ritardo, alle 18:06, e loro, dopo avere deciso l’inversione dell’ordine del giorno, stavano già votando la variazione al bilancio. Questa non è democrazia. Noi, in passato, abbiamo atteso anche mezz’ora prima che loro, una volta arrivati i loro consiglieri di maggioranza, entrassero in aula per dare inizio ai lavori», protesta Piano. Il sindaco Littera non si scompone. «Se sapevano di essere in ritardo potevano avvertire e li avremmo attesi: la minoranza non c’era e abbiamo deciso di cominciare la seduta anche senza di loro». E se Gigi Piano è furioso, Carlo Pahler è anche più duro. «Per la prima volta il sindaco inizia un Consiglio perfettamente in orario, in stile fascista come quei treni che partivano in orario anche lui inizia i lavori in modo puntuale, ma per me era una situazione premeditata. Chissà: forse non volevano discutere le mie interrogazioni e mozioni, ma il destino è beffardo, e quando stavano per chiudere la seduta siamo arrivati noi della minoranza e la seduta è dovuta proseguire. Non ho capito questo atteggiamento, ma non mi piace questo modo di fare poco democratico e poco inclusivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA