Bagarre in assemblea, il consigliere Lusci viene espulso dall’aula 

Consiglio comunale infuocato a Calasetta chiuso con il sindaco Antonello Puggioni che fa allontanare con la forza il consigliere d’opposizione Roberto Lusci.

«Ho applicato il regolamento - dice il sindaco - continuava a interrompere senza che io gli avessi dato la parola, quindi dopo troppo disturbo, ho chiesto che venisse allontanato». In discussione un’interrogazione presentata dalla minoranza sulla recente chiusura della casa dell’anziano. Dopo l’illustrazione del punto, proprio mentre parlava l’avvocato Gianfranco Trullu, legale del Comune nella vicenda relativa all’ospizio, è scoppiato un putiferio. «È chiaro che non volevano sentirsi sbugiardare dall’avvocato - aggiunge - continuavano a ripetere la frase “non siamo in tribunale”. Continuano a dimostrare che tipo di minoranza sono». L’opposizione nel frattempo sta valutando quale strada intraprendere a seguito di quanto accaduto: «Il legale ha esordito bacchettando il consigliere Agostino Armeni, accusandolo di avergli suggerito la condotta da tenere, cosa non vera. Soprattutto ha citato una questione personale avvenuta in tribunale - dice Lusci - a quel punto gli ho fatto notare che le questioni personali non andavano esposte in aula e apriti cielo: il sindaco mi ha investito di urla chiedendo al vigile di portarmi fuori. Detto da chi era all’opposizione era arrivato a minacciare il sindaco, è un paradosso. Capisco il suo stato emotivo visto che passerà come il sindaco che ha chiuso la comunità integrata degli anziani».

RIPRODUZIONE RISERVATA