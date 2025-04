Bagarre finale in vetta e nelle retrovie 

Le sei reti messe a segno dall’Usinese nell’ultimo turno contro l’Atletico Bono hanno messo ben in chiaro le intenzioni di Saba e compagni: chiudere il girone B di Promozione al secondo posto e giocare i playoff da una posizione più favorevole. Ma Luogosanto e Coghinas, terze a un solo punto di distacco, sono di parere diverso e hanno le loro ottime carte da giocare nell’ultima giornata in programma domenica. Sfideranno rispettivamente Arzachena (in trasferta) e Stintino (in casa), cioè due formazioni che nulla più hanno da chiedere al campionato e dunque dagli stimoli certamente inferiori ai loro; ma l’asso nella manica di entrambe si chiama Bonorva, cioè la formazione al quinto posto e che nell’atto finale del campionato ospiterà proprio l’Usinese, distante tre punti. Uno scontro diretto che i padroni di casa devono assolutamente vincere per sperare ancora negli spareggi sapendo però che le possibili (probabili?) vittorie contemporanee di Luogosanto e Coghinas renderebbero vani i loro sforzi.

Insomma, saranno 90’ al cardiopalma in vetta alla classifica. Ma anche in coda la 34esima giornata sarà avvincente. Abbasanta e Siniscola sono retrocesse: restano da assegnare l’ultimo posto per la discesa diretta in Prima categoria e i due dei playout. Il Sennori terzultimo ha 32 punti e deve assolutamente vincere in casa col Siniscola per agganciare la Lanteri a 35; la Lanteri a sua volta deve conquistare i tre punti in casa col Bosa e sperare che Tuttavista e Tonara (36 punti) perdano o pareggino con Macomerese in casa e Ovodda in trasferta per scavalcarli e portarsi in zona salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA