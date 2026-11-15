In questa puntata di “Bagaglio a mano”, alle 21 su Videolina, Serena Demontis e Silvio Camboni esploreranno Alghero lungo gli antichi bastioni e nei vicoli dall'identità catalana, tra botteghe del corallo rosso e la cupola maiolicata di San Michele. Una tappa centrale è Lo Quarter, ex collegio gesuitico con secoli di stratificazioni trasformato oggi in polo culturale, biblioteca e sede del museo archeologico MUSA. Uscendo dalle mura verso nord, l'itinerario costeggia il Lido, la laguna del Calich e Fertilia per entrare nel Parco di Porto Conte.