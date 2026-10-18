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19 ottobre 2026 alle 00:21

“Bagaglio a mano” ci porta a San Pietro 

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Silvio Camboni e Serena Demontis accompagnano il pubblico alla scoperta di Carloforte e dell’isola di San Pietro, luogo unico dove Sardegna, Liguria e Mediterraneo si incontrano. Tra il porto, i caruggi, le saline e le tracce della comunità tabarchina, il viaggio racconta una storia di migrazioni, identità e tradizioni. Il percorso prosegue lungo coste spettacolari, scogliere scolpite dal vento e il suggestivo faro di Capo Sandalo. Non mancano i racconti legati alla tonnara e alla pesca del tonno rosso, simboli della cultura locale. Alle 21 su Videolina.

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