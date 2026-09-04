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Siniscola
05 settembre 2026 alle 01:12

«Bagagli più pesanti negli aerei» 

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Aumentare il limite di peso del bagaglio nella continuità territoriale aerea per sostenere artigiani, produttori e aziende enogastronomiche della Sardegna. È la proposta avanzata dal sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, alla presidente della Regione Alessandra Todde e agli assessori, Franco Cuccureddu e Barbara Manca. Il limite attuale di 23 chili, secondo Farris, può diventare un ostacolo agli acquisti dei turisti. La richiesta nasce dalle segnalazioni raccolte tra artigiani e piccoli commercianti: visitatori interessati ai prodotti locali entrano nelle botteghe, chiedono informazioni, ma spesso rinunciano all’acquisto per il timore di pagare supplementi sul bagaglio.

Il tema riguarda da vicino Siniscola, dove il turismo è una componente essenziale dell’economia. «Portare a casa un prodotto della tradizione significa sostenere agricoltori, pastori, cantine e artigiani - scrive Farris - e tra i simboli del territorio c’è la pompia, agrume raro tipico della zona e utilizzato per liquori, marmellate e torrone. Ma anche pecorino, cannonau e manufatti in sughero possono diventare il ricordo di una vacanza per l’economia locale». Il problema riguarda i costi aggiuntivi. Se un turista deve spendere 50 o 60 euro per trasportare il bagaglio, può decidere di rinunciare». Da qui la richiesta alla Regione di un confronto con i vettori della continuità territoriale e con le compagnie, valutando un aumento del peso consentito e tariffe più eque per i supplementi.

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