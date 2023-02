Badu ‘e Carros shock appalti su sicurezza fermi da cinque anni 

Le forze dell’ordine nemmeno tentano la strada dei rastrellamenti. Tra Nuoro e Olbia non c’è un solo elicottero che sorvola le nebbie della Barbagia, le pattuglie nemmeno possono fare posti di blocco, la 131 diramazione centrale nuorese non lo consente: sono più i tratti bloccati da cantieri che quelli percorribili. Non resta che la strada dell’intelligence, la ricostruzione a ritroso di rapporti, di telefonate, di frequentazioni con l’interno e con gli esterni entrati a Badu ‘e Carrus. Si cercano i telefonini dietro le sbarre, quelli micro, già sequestrati abbondantemente nei mesi scorsi, ma che, con certezza, sono ancora il ponte di connessione più rapido tra l’interno e l’esterno della struttura penitenziaria. Figuriamoci per chi aveva appena saputo che i giudici gli stavano per “conferire” la laurea “honoris causa” al 41 bis, quel carcere duro per criminali efferati. Il dilemma è nelle mani degli inquirenti, quelli sardi e quelli pugliesi. L’affare Raduano, infatti, non è partita che si gioca in confini ristretti. In molti pensano che il capo clan abbia pianificato il dopo carcere con la stessa lucidità e freddezza con la quale ha messo alla berlina un sistema penitenziario al tracollo.

Chiavi d’ottone delle porte blindate in mano a un capomafia pronto ad evadere, dieci metri di muro perimetrale barcollante e senza allarmi, telecamere senza presidio, i complici parcheggiati a ridosso della grande fuga. Il Ministero della Giustizia nemmeno tenta di smentire il racconto in esclusiva pubblicato ieri dall’Unione Sarda. L’evasione è tanto clamorosa, quanto un atto d’accusa senza precedenti al sistema penitenziario, abbandonato a se stesso, senza uomini e senza sicurezza. Quello che la storia ha iscritto nel palmares delle carceri di massima sicurezza, senza esserlo mai stato, è diventato, alla luce della fuga del capomafia Marco Raduano, un vero e proprio colabrodo di Stato.

Complici dentro e fuori

La “bestia” in missione

I margini di manovra non sono solo quelle due/tre ore dalla fuga, ma tutta la notte, visto che non è da escludere che una volta raggiunta la costa, Olbia o quella più vicina nuorese, possa aver avuto a disposizione mezzi capaci di fargli raggiungere in poche ore il continente. Sotto analisi ci sono due ipotesi: un’organizzazione gestita integralmente dalla “bestia”, come viene chiamata la mafia del Gargano, o un appoggio con la criminalità locale, in cambio di denaro, armi e droga, materie prime della famiglia Raduano. Scenari inquietanti in entrambi i casi, a partire dal pericolo di una saldatura sardo-foggiana capace di infiltrazioni devastanti per la Sardegna. Di questo novello saltatore di muri, Marco Raduano, nessuno aveva mai sentito parlare, tantomeno di questa “mafia del Gargano”. In realtà, per chi conosce la storia di questo clan, non c’è da meravigliarsi. Niente a che fare con mafia siciliana, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita. La mafia del Gargano è un’altra cosa, secondo gli esperti, molto peggio. Sconosciuta ai più per un semplice motivo: è sconsigliato proferirne verbo.

«Mangiare il cuore»

Per capire di chi stiamo parlando basta leggere le intercettazioni di uno degli ultimi processi sul clan di Marco Raduano, il saltatore con lenzuola di Badu ‘e Carros, capace di stragi senza esclusione di colpi, quelli assestati senza fine dalle mitragliatrici o dai bazooka, tutte armi ritrovate negli arsenali dei suoi uomini. La loro storia è costellata da frasi che segnano l’efferatezza nel sangue: le loro minacce vanno dal “mangiare il cuore”, “tagliare le mani” e “giocare a pallone con la testa”. Non sbruffoneria criminale, ma omicidi documentati a suon di telecamere della notte.

Appalti, muri & sicurezza

Al Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenzaria, sapevano perfettamente chi stavano mandando in Sardegna. In teoria avrebbero anche dovuto sapere che il legale di Raduano aveva già avvisato il suo assistito che da lì a poco sarebbe arrivato il provvedimento per diventare, a 39 anni, un detenuto sepolto vivo nel 41 bis, magari proprio in quello di Nuoro. La stessa amministrazione penitenziaria sapeva, più di chiunque altro, che il carcere nuorese era un colabrodo, non solo per una forza lavoro dimezzata rispetto a quanto previsto dalla pianta organica, ma anche perchè la struttura era ormai al tracollo, a partire da quel muro perimetrale diventato clamorosamente, e vergognosamente, famoso per quel gesto atletico da scavalcamento indisturbato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Una barriera anteguerra, priva di ogni ostacolo alla fuga, a partire dalla mancanza di quell’antiscavalcamento ritenuto da tutti imprescindibile e irrinunciabile, capace di impedire qualsiasi azzardo, anche a chi, come Raduano, aveva le chiavi del carcere in mano. Dagli uffici blindati del Dap emergono carte scottanti, risalenti al 24 aprile del 2018, ma probabilmente anche precedenti, nelle quali si avvia una procedura, con tanto di incarico ad un responsabile del procedimento, per il «risanamento del muro di cinta e adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza della Casa circondariale di Nuoro». Per affidare il progetto sono rapidi, ma la prendono alla larghissima: il 3 dicembre del 2018 incaricano per 50 mila euro, a trattativa diretta, una società nientemeno che abruzzese per lo svolgimento di servizi tecnici propedeutici all’attività di progettazione. Non gli basta quell’incarico. A marzo 2019 si affidano ad una società, altri 44 mila euro, per la verifica preventiva della progettazione esecutiva, in pratica il controllore del progettista. Dopo quasi quattro anni da questi primi incarichi, inspiegabili, si passa al 19 ottobre 2021. L’incarico è per la progettazione esecutiva del muro di cinta del carcere nuorese e l’adeguamento degli impianti di sicurezza. La società è ancora una volta abruzzese, di Montesilvano. Dal primo affidamento progettuale sono passati ben 5 anni. Il muro di pietra in alcune parti sarebbe persino diventato pericolante. I lavori del nuovo muro non sono mai iniziati. Raduano non ha fatto in tempo ad inaugurarlo. È scappato prima. Con buona pace della sicurezza di Badu ‘e Carros.

