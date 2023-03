Badu ‘e Carros, servono soldi 

Dal carcere barbaricino i vertici del Sappe avanzano richieste mirate, nuove assunzioni per cercare di rimpinguare gli organici e abbassare l’età media «che oggi è davvero troppo elevata», ribadisce Donato Capece: «Siamo rimasti esterrefatti da quello che è successo. Per gli agenti seri, come quelli di Nuoro, è stato uno schiaffo». Luca Fais prosegue: «Qua abbiamo una condizione di lavoro pessima e grandi numeri di detenuti pericolosi. Il personale è in numero ridotto e l’evasione del 24 febbraio ci fa capire che qualcosa non è andata per il verso giusto. Il ministero e l’amministrazione penitenziaria devono investire sull’organico e sulla tecnologia altrimenti gli episodi spiacevoli potranno ripetersi». D’altronde, boss pugliese a parte, i numeri del 2022 raccontano un penitenziario allo sbando: 20 episodi di autolesionismo, 17 tentativi di suicidio, 8 colluttazioni e 4 ferimenti.

Ha varcato il portone di Badu ‘e Carros, ieri mattina, poco prima delle 11. Ha stretto mani, mostrato vicinanza e assolto «quel personale duramente provato che sono certo non abbia alcuna colpa su questa triste vicenda». Donato Capece, spalleggiato dal segretario regionale Luca Fais, ha dialogato con la direttrice Patrizia Incollu e con il nuovo comandante pro-tempore della Polizia penitenziaria, Amerigo Fusco. Una visita voluta con forza, per toccare con mano quella lunga serie di mancanze: «Occorre subito intervenire, servono fondi e investimenti: altrimenti questa non sarà l’unica evasione». Capece aggiunge: «Avevamo più volte denunciato questa situazione. Una carenza d’organico di almeno 60 unità, la tecnologia inesistente o non funzionante. Poi, a Badu ‘e Carros mancano i sistemi di sicurezza dell’anti-scavalcamento e dell’antintrusione che fanno scattare l’allarme se si esce o si entra dal muro di cinta. Inoltre, abbiamo un problema di sicurezza interna: gli agenti non sono protetti dai vetri che li distanziano da detenuti altamente pericolosi».

«Come ha fatto un detenuto a scappare da un posto che per noi era Alcatraz? Carenze d’organico a parte (mancano almeno una sessantina di agenti), qui ci sono delle pecche strutturali e tecnologiche incredibili - tuona Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo della Polizia penitenziaria -. Trovo assurdo quanto è accaduto nel carcere di Nuoro. Un’evasione, quella del boss pugliese Marco Raduano, che vede responsabili i “colletti bianchi”. Bisogna nominare con urgenza un direttore esclusivo».

Forze fresche

Certezze

Mentre nell’Isola prosegue la caccia al 39enne Marco Raduano, nella speranza che non abbia ancora varcato i confini della regione, dal Sappe pensano alle prossime mosse per cercare di riportare un pizzico di normalità in un carcere travolto da una fuga che passerà alla storia. «Attendiamo le risposte della magistratura», conclude Capece, che oggi visiterà il carcere di Bancali, a Sassari, un’altra struttura agonizzante.

«Sugli agenti metto la mano sul fuoco, sebbene la mela marcia non sia mai da escludere. Dalla Capitale devono fare investimenti».

