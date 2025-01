Badu ‘e Carros, rione in agonia 

Una perdita d’acqua “adorna” via Cucca, all’angolo con via Pes. Va avanti da settimane, nonostante le segnalazioni. È l’immagine-simbolo, quel dettaglio che racconta l’agonia di un quartiere di Nuoro pieno di attività commerciali ma da troppo tempo dimenticato. «Basti pensare che a Badu ‘e Carros non esistono le strisce pedonali - sentenzia Roberto Dessolis, parroco della Beata Maria Gabriella - La via Biasi oramai è impraticabile: è un fosso unico». Luca Boninu, dalla sua carrozzeria, avvalora: «Davanti alla mia attività l’asfalto è di nuovo sprofondato. Nessuno interviene, viviamo un dramma quotidiano: qui scorre un fiume sotterraneo».

Degrado

Un quartiere popoloso, conosciuto soprattutto per quel penitenziario di massima sicurezza. Carcere a parte, però, Badu ‘e Carros è un angolo di Nuoro che chiede risposte. Quelle attenzioni quotidiane che appaiono mancare, come evidenzia un semplice colpo d’occhio. L’andazzo si percepisce subito, anche all’automobilista più distratto. «Appena si prende la via Biasi si nota la terribile situazione dell’asfalto - racconta Luca Boninu - i clienti che vengono in officina si lamentano di continuo per le troppe buche e i conseguenti danni alle auto». Roberto Dessolis aggiunge: «Negli ultimi quattro anni ricordo di aver visto solo una volta gli operai intenti ad asfaltare una piccola via della zona. Per il resto, niente di niente». Il sacerdote prosegue: «Per mesi ho assistito a una perdita d’acqua ingentissima in via Dessanay. È stata riparata solo di recente, quella tra via Cucca e via Pes, invece, è sempre lì. L’acqua scorre ma nessuno interviene e pensare che fino a pochi giorni fa si parlava di restrizioni e acqua a giorni alterni».

Periferie dimenticate

Il capoluogo barbaricino non dà il meglio di sé. L’andazzo accomuna ma la sensazione è che siano proprio le zone di Badu ‘e Carros e Testimonzos quelle più in difficoltà. «Aggiungerei pure Città Giardino - evidenzia Fabrizio Melis, ex consigliere comunale, professione autotrasportatore - La via Biasi presenta la situazione più critica con le buche, la mancanza di strisce pedonali e i marciapiedi in pessimo stato. Le strisce, però, mancano pure nel trafficato viale Murichessa, l’ampia strada che conduce a Città Giardino, dove anche la segnaletica è pressoché assente. Questa parte di Nuoro è in totale abbandono». Melis non dimentica il suo passato da consigliere comunale: «Ricordo che nel 2022 era stato approvato il “Piano delle periferie”. Mi pare che non abbia sortito alcun effetto, nonostante i tanti milioni di euro garantiti da quel bando, perché le periferie si trovano in pessimo stato. Dove sono finiti tutti quei soldi?». Fabrizio Melis conclude, sarcastico: «È uno “sbando delle periferie”: non c’è stata alcuna riqualificazione».