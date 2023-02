Badu ’e Carros, Corte e Testimonzos nell’incubo  delle strade trincea 

Mentre Nuoro aspetta un piano per la mobilità sostenibile già vecchio di tre anni, continua ad avere strade che sembrano percorsi di guerra. È proprio la periferia a soffrirne di più, tra vie sterrate, pozze d'acqua e accessi ad abitazioni negati. Badu 'e Carros, Testimonzos e Corte sono ostaggio di disservizi, peggiorati con i lavori per la posa della fibra. «Sono danneggiate la Nuoro-Mamoiada, varie strade comunali nei pressi del carcere e il ponte di Predas Arbas - dice un residente di 70 anni -. Pochi giorni fa c'è stato un intervento di ripristino all'uscita verso la superstrada», ma non basta. «Gli enormi fossi non sono mai stati riparati - prosegue i cittadino - in quattro anni abbiamo segnalato più volte durante i lavori per l'asfalto: non sono mai intervenuti».

I residenti si sono quotati diverse volte e hanno sganciato di tasca per poter rattoppare alla meglio le strade con del cemento, ma tra neve e pioggia le voragini si son fatte profonde. Al netto degli abusivi, totali o parziali di Testimonzos e Corte, la protesta cresce anche tra chi paga le tasse ed è considerato in regola. Il servizio di raccolta rifiuti funziona, l’energia elettrica arriva regolarmente mentre l’acqua in diverse abitazioni non arriva. «Dobbiamo arrangiarci con i pozzi. Quando si tratta di versare i tributi siamo cittadini di Serie A, quando invece chiediamo i servizi siamo considerati di Serie B».

Ulteriori svantaggi per chi abita a Corte che per raggiungere casa deve fare gimkane. «Sulla vecchia 389 - dice Tatiana Guiso, 67 anni, residente - dalla parrocchia di Beata Maria Gabriella si scende svoltando a destra per Mamoiada, al secondo svincolo c'è un cartello che segnala la strada chiusa (è l'unico passaggio che abbiamo per arrivare a casa dopo la chiusura del ponte). Poi ci troviamo di fronte uno sterrato che passa davanti al canile e,a quel punto, dopo aver sacrificato alle buche gli ammortizzatori delle auto, finalmente raggiungiamo casa».

L’appello che arriva da Corte e da cinquemila residenti che si sentono abbandonati a se stessi è perentorio. «Vogliamo che la strada per raggiungere casa sia percorribile senza problemi o perlomeno che sia nuovamente transitabile il ponte»

Dal Comune risponde l'assessore alla Visione urbana Fabrizio Beccu. «L’amministrazione - dice - può intervenire su strade di sua competenza, quella per Mamoiada non è comunale. Quanto al ponte di Predas Arbas ricordo che aveva problemi strutturali. Stiamo provando a valutare il danno per poter chiedere le risorse utili a metterlo in sicurezza. Al momento lavoriamo su altre zone della città come via Toscana e nei pressi della piscina, se le condizioni meteo lo consentono. Al resto penseremo tra un po' di mesi anche con l'avvio di bandi».