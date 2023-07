Badas e quel sogno lieve di cemento 

Probabilmente ha ragione Maria Antonietta Mongiu, e i visionari sanno che le idee non sempre si realizzano così come si affacciano la prima volta, perché il tempo ci mette del suo e trasforma, manipola, riconfigura. Non poteva andare diversamente per “il sogno di Ubaldo Badas” che, nel 1937, immaginò la Colonia marina Dux sull’arenile del Poetto come un idrovolante che decolla verso il Mediterraneo.

I plinti a vista

Una forma, a dire il vero, non particolarmente originale: le numerose colonie estive apparse sulle coste italiane del Tirreno e dell’Adriatico negli anni Trenta rispondevano al dettame fascista di irretire la fantasia dei bambini e delle bambine con profili singolari. Innovativa invece, fu la scelta di non nascondere la struttura portante dell’edificio in calcestruzzo, di lasciare sopra il terreno, e non sotto, i plinti su cui si regge, perché Badas, che architetto non era (non aveva la laurea), anche se annoverato tra i maggiori progettisti del Novecento, era un precursore, un visionario. Mentre in Italia, tutti o quasi, nascondevano il cemento armato dentro involucri murari, lui lo ostentava, alla maniera di Le Corbusier, ispirandosi alle più significative esperienze dell’architettura europea per cui i materiali erano parte integrante dell’espressione artistica.

Il monumento

Per questa ragione ancora oggi, che sta per diventare un hotel, e dopo varie traversie, l’opera di Badas, vincolata dalla Soprintendenza per il suo valore storico e documentale, conserva intatta la sua bellezza architettonica. Quella della Colonia marina Dux è una vicenda complessa fin dalla sua ideazione. Il seminario, che si è tenuto ieri a Cagliari nell’Ex Regio Museo, coordinato da Mongiu, componente del CdA del Museo archeologico nazionale di Cagliari (Manc) – che ha organizzato l’evento, l’ha ricostruita nelle sue molteplici sfaccettature. Gli studiosi intervenuti (tecnici e storici) hanno raccontato l’evoluzione del progetto, che prevedeva alcune varianti (illustrate da Paolo Sanjust, docente dell’Università di Cagliari), per soffermarsi sulle peculiari caratteristiche strutturali dell’edificio (descritte da Fausto Mistretta ricercatore di Unica), che ne fanno un monumento alla memoria collettiva.

Il testimone di una spaccato della storia italiana che merita di essere conservato, e che «un articolato progetto di conoscenza può tutelare e far rivivere riadattandolo a nuovi usi», come ha osservato Monica Stochino, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna.

La vicenda

La costruzione della Colonia marina Dux, che sostituì una preesistente struttura in legno, iniziò nel luglio del 1938 e fu annunciata sull’Unione Sarda in prima pagina, nella copia in edicola il 14, con la fotografia del plastico di Badas. I lavori non furono mai portati a termine: ancora incompiuta, la colonia fu consegnata nel 1945 al Consorzio antitubercolare che intervenne modificando il progetto originario per adattarlo a tubercolosario. L’ospedale funzionò fino ai primi anni Ottanta, poi fu trasferito nell’edificio di fronte e la struttura fu dismessa. Da allora è un rudere che abbraccia la baia del Poetto, la cui linea curva sembra riprodurre. Come le altre colonie estive costruite dal Partito nazionale fascista, in cui l’ educazione alla disciplina si affianca alla prevenzione delle malattie nell’infanzia, allora piuttosto diffuse, anche la Dux riflette queste funzioni. Ubaldo Badas, che era stato assunto nel 1928 come urbanista dal podestà Enrico Endrich, l’aveva immaginata dopo aver disegnato, qualche anno prima la scuola all’aperto intitolata ad Attilio Mereu, realizzata nel Terrapieno – anche questo un suo progetto - insieme con molti altri presenti a Cagliari: l’ingresso dei Giardini Pubblici, il palazzo della Regione Sardegna, alcune palazzine private e quelle popolari di piazza Kennedy, ex piazza Pirri. Il suo genio, che si esplicava sia nelle opere architettoniche sia nel designer che nella pittura e nell’artigianato, è ancora oggi un segno della vitalità della Sardegna in quello scorcio di secolo.

